Lazio, Sarri: “Se il derby si gioca domenica non mi presento”

Dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia, Maurizio Sarri, allenatore della Lazio ha parlato anche della gara contro la Roma della 37^ giornata. In caso di disputa domenica Sarri minaccia di non presentarsi.

E’ un Maurizio Sarri deluso quello che si è presentato in conferenza stampa dopo il ko in finale di Coppa Italia contro l’Inter di Cristian Chivu per 2-0: “Avevamo preparato la partita abbassando il livello della pressione del primo tempo perché nella ripresa perdono qualcosa di aggressività. Primo tempo molto ordinato, ma abbiamo fatto tutto da soli: la partita è diventata difficile, un paio di palle gol per riaprirla ma non ci siamo riusciti. La partita poteva prendere una piega diversa, pur sapendo che tecnicamente loro sono più forti“.

Sarri duro sul derby

Così su giorno e orario del derby: “La sensazione è che lunedì vengo, domenica alle 12.30 non vengo: a quell’ora giocano loro. Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega. Il Prefetto è stato chiaro, speriamo che sia quella la data. Se fossi il presidente, non presenterei neanche la squadra. Ci sono cinque squadre che si giocano la Champions, che vale 80 milioni, e si gioca alle 12.30? Questo non è calcio“.

Sulla partita: “La squadra non è stata remissiva, abbiamo scelto di non prenderli alti. Se subisci una palla su corner e consegni una palla all’avversario, quello ha poco di tattico. Secondo tempo più a viso aperto“.

Sul futuro e su Rovella

Così sul futuro: “Del mio futuro stasera me ne importa zero, è in discussione da entrambe le parti. Mi dispiace per i ragazzi, ho visto un’stato d’animo difficile. Mi dispiace per il pubblico, stasera è stato numeroso. Grande percorso, ma stasera con un po’ di complicità nostra loro l’hanno vinto meritatamente“.

Su Rovella: “Pensando a una partita lunga no, Rovella è stato fermo quasi tutto l’anno. Speravo nei 120 minuti, poi Patric a fine primo tempo aveva anche un indurimento al polpaccio“.