Al Ittihad, nessun contatto approfondito al momento con Benatia post OM

Al momento non ci sarebbero stati contatti approfonditi tra l’Al Ittihad e Mehdi Benatia per il ruolo di direttore sportivo.

L’ex dirigente dell’Olympique Marsiglia sarebbe comunque presente in una lista ampia di candidati valutati dal club saudita.

Una situazione ancora aperta

Le valutazioni interne dell’Al Ittihad sarebbero ancora in corso e il club non avrebbe preso una decisione definitiva sul profilo a cui affidare l’area sportiva. Il nome di Benatia, accostato nelle ultime ore alla società saudita, resta dunque tra quelli monitorati, ma senza sviluppi concreti o trattative avanzate.

L’ex difensore marocchino, dopo la carriera da calciatore vissuta tra club importanti come Juventus, Roma e Bayern Monaco, ha intrapreso anche un percorso dirigenziale che lo ha portato a lavorare nell’ambiente dell’Olympique Marsiglia. La sua esperienza internazionale e la conoscenza del calcio europeo e arabo lo rendono un profilo interessante per diverse società della Saudi Pro League.

Al Ittihad valuta diversi profili

Il club saudita starebbe analizzando più candidature prima di scegliere il nuovo direttore sportivo. La volontà sarebbe quella di individuare una figura capace di consolidare il progetto tecnico e rafforzare ulteriormente la competitività della squadra sia a livello nazionale che internazionale.

In questo momento, però, non emergono segnali di accelerazione per Benatia, con la situazione che resta in fase interlocutoria.

Possibili sviluppi nelle prossime settimane

Le prossime settimane potrebbero essere decisive per comprendere le strategie dell’Al Ittihad e capire se il nome di Benatia acquisterà maggiore centralità nella selezione finale. Per ora, secondo le indiscrezioni, il dirigente marocchino rappresenta soltanto una delle opzioni sul tavolo del club.