E’ il giorno della finale di Coppa Italia, dalle 21 live all’Olimpico la Lazio “ospita” l’Inter campione d’Italia inseguendo un trofeo che di fatto salverebbe la (deludente) stagione di Sarri in biancoceleste, regalandogli l’accesso in Europa League. I nerazzurri, invece, sono galvanizzati dal tricolore conquistato due settimane fa e vogliono chiudere in bellezza l’annata. Che altrimenti riserverebbe a Chivu qualche punto interrogativo, considerando l’eliminazione prematura dalla Champions League.

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21 e l’Olimpico di Roma è gremito per accogliere i 22 uomini scelti dai rispettivi allenatori. Finale tutta diversa rispetto allo scorso anno, quando il Bologna sconfisse il Milan di misura.

Lazio e Inter, a quando risale l’ultima vittoria?

La Lazio non conquista il trofeo dal 2018/19, quando si impose sull’Atalanta con le reti di Milinkovic-Savic e di Correa, per altro doppio ex della sfida.

Mentre l’Inter non trionfa dal 2022/23 contro la Fiorentina, che bissò il 2-4 finale dell’anno prima contro la Juventus.

Le formazioni ufficiali

Lazio (4-3-3) – Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

Inter (3-5-2) – Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.