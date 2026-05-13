Arijanet Muric saluta il Sassuolo: fine dell’avventura in neroverde

Addio ai neroverdi: Muric annuncia la fine dell’esperienza al Sassuolo e il ritorno all’Ipswich

Il percorso dell’estremo difensore con la squadra allenata da mister Grosso è giunto al capolinea. Nonostante il rendimento di alto livello offerto durante l’ultima stagione in Serie A, l’estremo difensore ha ufficializzato la decisione di non vestire più la maglia del club emiliano. Il portiere, arrivato in Italia con la formula del prestito dall’Ipswich Town, ha chiarito la propria posizione con alcune dichiarazioni semplici.

Muric annuncia il futuro: addio al Sassuolo

“Non giocherò per il Sassuolo l’anno prossimo. Il mio legame con questa società termina insieme alla scadenza del prestito. Ho già comunicato alla dirigenza la mia volontà di non restare per ragioni strettamente personali”.

🔚 Arijanet #Muric ha scosso l’ambiente del #Sassuolo e aperto un fronte inatteso sul futuro. “Non intendo giocare per il Sassuolo nella prossima stagione. Con la fine del prestito, finisce anche il mio tempo qui”,#calcionews24 pic.twitter.com/g3vuzBajQW — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) May 13, 2026

Con queste parole, Muric mette la parola fine alla sua esperienza in neroverde, lasciando il club dopo un’annata da protagonista e preparandosi a fare ritorno alla base o a valutare nuove sfide professionali lontano dall’Emilia.