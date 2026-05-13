Abodi sul caos derby: “Il calendario del campionato è pieno di condizionalità”

Queste le parole di Abodi in merito a margine della conferenza stampa di Sport e Salute proprio al Foro Italico, riportate da Alfredo Pedullà sul proprio sito: “Capisco il presupposto della contemporaneità con altre partite che concorrono al raggiungimento di un obiettivo e l’esigenza della Lega serie A di mettere tutti insieme ma si doveva immaginare prima di non fare il derby in questa giornata. Però ormai le cose sono fatte. E’ brutto per l’opinione pubblica che ci si trovi davanti ad un giudice. Queste scelte vanno fatte a monte, ogni tentativo di risolverle a valle crea degli imbarazzi e soprattutto fa capire come non ci sia armonia. Il calendario del campionato è pieno di condizionalità, purtroppo si vede che è sfuggita quella della finale degli Internazionali di tennis”.

Rocca (gov. Regione Lazio): “Lega Serie A? Che in futuro pianifichi meglio il calendario” La prefettura di Roma ha spostato il derby della Capitale a lunedì 18 maggio alle 20:45. Adesso resta da capire cosa vorrà fare la Lega di Serie A. La prefettura di Roma ha spostato il derby della Capitale a lunedì 18 maggio alle 20:45. Adesso resta da capire cosa vorrà fare la Lega di Serie A, che deve garantire la contemporaneità delle gare valide per la lotta Champions. Rocca: “Corretta presa di posizione superficiale della Lega Calcio” La Lega Calcio ha annunciato ricorso al TAR contro la decisione della prefettura di Roma di far giocare il derby lunedì alle 20:45. In merito al caos che si è creato, si è espresso il governatore del Lazio, Francesco Rocca: “Sono molto contento della decisione della Prefettura di posticipare il derby Roma-Lazio, previsto per domenica 17 maggio in concomitanza con la finale maschile degli internazionali del tennis, a lunedì 18, alle 20.45. Ringrazio il prefetto Giannini per aver prontamente corretto questa superficiale presa di posizione della Lega Calcio che mi auguro in futuro sappia pianificare meglio il proprio calendario”, queste le sue parole all’Ansa.