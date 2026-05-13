Abodi sul caos derby: “Il calendario del campionato è pieno di condizionalità”

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha detto la sua sulla querelle riguardante il derby fra Roma e Lazio.
La partita era stata messa domenica alle 12.30, ma per evitare sovrapposizioni con gli Internazionali di tennis il Prefetto di Roma ha scelto per lo spostamento a lunedì sera alle 20.45, con la Lega Serie A che ha presentato ricorso al Tar.
Le parole di Abodi
Rocca (gov. Regione Lazio): “Lega Serie A? Che in futuro pianifichi meglio il calendario”
La prefettura di Roma ha spostato il derby della Capitale a lunedì 18 maggio alle 20:45. Adesso resta da capire cosa vorrà fare la Lega di Serie A.
La prefettura di Roma ha spostato il derby della Capitale a lunedì 18 maggio alle 20:45. Adesso resta da capire cosa vorrà fare la Lega di Serie A, che deve garantire la contemporaneità delle gare valide per la lotta Champions.
Rocca: “Corretta presa di posizione superficiale della Lega Calcio”
La Lega Calcio ha annunciato ricorso al TAR contro la decisione della prefettura di Roma di far giocare il derby lunedì alle 20:45. In merito al caos che si è creato, si è espresso il governatore del Lazio, Francesco Rocca: “Sono molto contento della decisione della Prefettura di posticipare il derby Roma-Lazio, previsto per domenica 17 maggio in concomitanza con la finale maschile degli internazionali del tennis, a lunedì 18, alle 20.45. Ringrazio il prefetto Giannini per aver prontamente corretto questa superficiale presa di posizione della Lega Calcio che mi auguro in futuro sappia pianificare meglio il proprio calendario”, queste le sue parole all’Ansa.