Chivu verso la finale di Coppa Italia: “Doblete? Non dobbiamo avere l’ossessione. E su Thuram…”

Christian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Lazio.
Christian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Lazio: “Sono due partite diverse quella di domani e quella di sabato scorso, loro troveranno motivazioni in più. Dobbiamo essere umili, consapevoli del fatto che abbiamo meritato uno scudetto e di arrivare in finale di Coppa Italia. Thuram? Sta meglio, sta bene. Domani avremo un altro giorno per valutarlo”.
Chivu: “Doblete? Non dobbiamo avere l’ossessione”
Così Chivu: “I ragazzi hanno sempre la testa alta, cercano di dare il massimo quotidianamente e partita per partita. Una stagione è fatta di alti e bassi, saper reagire alle difficoltà, accettare con umiltà che non siamo perfetti è merito loro. Dobbiamo fare attenzione che le cose non esagerino sui loro pensieri. Noi come loro abbiamo valori importanti che ci hanno permesso di fare una stagione come quella di quest’anno”.
Sul doblete: “Non dobbiamo avere l’ossessione. Abbiamo meritato una stagione importante, bisogna mantenere la stessa lucidità, atteggiamento mantenuto finora. Dobbiamo essere sereni. Vogliamo entrare in campo con determinazione, ma anche con il sorriso e l’entusiasmo che ci ha contraddistinto in stagione”.