Sarri presenta Lazio-Inter: “Orgoglioso della stagione della squadra. Come uomini siamo forti”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, in conferenza stampa ha presentato la finale di Coppa Italia contro l’Inter.

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, in conferenza stampa ha presentato la finale di Coppa Italia contro l’Inter: “Di dubbi ne ho 8/9 dopo la partita di sabato. Male nel collettivo. Ho il dubbio che si sia giocato con retropensieri, abbiamo fatto una prestazione del..”

Sarri: “Orgoglioso della stagione della squadra”

E ancora: “Dobbiamo tutti sperare che quello che abbiamo visto sabato fosse un discorso mentale”.

Sarri continua: “Sono orgoglioso della stagione e dell’atteggiamento della squadra. La squadra ha sbagliato qualche singola partita, ma non ha mai mollato. La squadra mi ha fatto tornare a divertirmi durante l’allenamento. La soddisfazione sarebbe vincere per loro. La squadra se lo merita. Ha attraversato il deserto senza acqua, questo Ê motivo di soddisfazione. Sicuramente siamo diversi da inizio stagione, ma in maniera migliorativa. Poi può darsi che siamo scarsi, io come allenatore e loro come giocatore, ma come uomini siamo forti”.

Sarri sull’ambiente dell’Olimpico: “È vero che abbiamo giocato con lo stadio vuoto, ma anche per i tifosi deve essere stato dura non venire allo stadio”