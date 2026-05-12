ESCLUSIVA Solet dà priorità all’Inter: il difensore dell’Udinese aspetta i nerazzurri

L’Inter continua a monitorare con grande attenzione il profilo di Oumar Solet in vista della prossima sessione di mercato.
Il difensore centrale dell’Udinese, classe 2000, sarebbe infatti orientato a dare priorità al club nerazzurro nonostante l’interesse concreto di diverse società europee, in particolare dalla Premier League e dalla Ligue 1.
Solet concede priorità all’Inter
Secondo le ultime indiscrezioni, Solet non starebbe prendendo in considerazione le altre opportunità che il mercato potrebbe offrirgli, preferendo aspettare eventuali sviluppi con l’Inter. Un segnale importante che conferma il gradimento del giocatore nei confronti del progetto nerazzurro.
Inter – Solet, un corteggiamento lungo un anno
Il club di Milano segue il centrale francese già dalla scorsa estate e continua a considerarlo un profilo ideale per rinforzare il reparto difensivo in ottica futura. Prima di un possibile affondo definitivo, però, Solet dovrà risolvere alcune pendenze personali che al momento stanno frenando la chiusura dell’operazione.
L’Inter resta dunque alla finestra, pronta a muoversi nel momento giusto per cercare di assicurarsi uno dei difensori più interessanti del panorama europeo.