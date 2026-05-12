I precedenti sorridono ai nerazzurri, ma la squadra di Sarri in coppa sa esaltarsi. Ne parliamo con Planetwin365.news.

Sabato scorso contava soprattutto per le statistiche, domani invece mette in palio la Coppa Italia 2025/26. A distanza di quattro giorni Lazio e Inter si ritrovano faccia a faccia all’Olimpico in una sfida importante per entrambe le squadre. I biancocelesti affidano tutta la loro stagione a questa gara, che oltre a mettere un trofeo in bacheca garantirebbe la qualificazione all’Europa League. I nerazzurri, invece, sognano invece il double dopo la vittoria della Scudetto.

Coppa Italia: Lazio-Inter, novanta minuti per il trofeo

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, i numeri sorridono ai nerazzurri. Il 3-0 inflitto ai biancocelesti nell’ultimo turno di campionato ha allungato a nove la serie utile consecutiva dell’Inter contro la Lazio, con sette vittorie e due pareggi. Ancora più significativo il rendimento nella Capitale: nelle ultime tre trasferte romane la squadra guidata da Cristian Chivu ha sempre vinto, segnando undici reti senza subirne alcuna.

La Lazio di Maurizio Sarri, però, arriva alla finale con la consapevolezza che le gare secche sfuggono spesso alla logica. Il percorso in Coppa Italia lo dimostra: dopo il successo sul Milan negli ottavi, i biancocelesti hanno superato Bologna e Atalanta al termine di sfide equilibrate e risolte ai rigori. Per il club romano si tratta dell’undicesima finale della propria storia, con sette trofei conquistati. L’ultimo risale al 2019 contro l’Atalanta.

Anche l’Inter conosce bene il peso della tradizione. I nerazzurri disputeranno la sedicesima finale di Coppa Italia, forti di nove successi complessivi. Tra le sconfitte più dolorose resta quella del 2000 proprio contro la Lazio, capace allora di conquistare il trofeo dopo il 2-1 dell’andata e lo 0-0 di San Siro.

Il cammino verso la finale non è stato semplice nemmeno per l’Inter. Dopo aver eliminato Venezia e Torino, la squadra di Chivu ha rischiato grosso contro il Como di Cesc Fàbregas: sotto di due gol fino al 69’ del ritorno, i nerazzurri hanno ribaltato tutto in pochi minuti, conquistando una finale che mancava da due stagioni.

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