Napoli, qualificazione in Champions rimandata: il Bologna passa al Maradona 3-2

Nuovo stop per il Napoli, che perde incredibilmente al Maradona riaprendo la corsa Champions a 180 minuti dalla fine. Al Maradona la compagine allenata da mister Antonio Conte cade 2-3 contro il Bologna che dopo essere passata in vantaggio di due reti trova allo scadere il colpo del ko che vale tre pesantissimi punti.

Il Bologna parte bene e dopo neanche 10 minuti sblocca il match con Federico Bernardeschi. Dopo un rapido duetto con Miranda, l’esterno supera Milinkovic-Savic che poco più tardi intorno alla mezz’ora deve arrendersi al penalty trasformato da Riccardo Orsolini: contatto Di Lorenzo-Miranda rilevato dal VAR. Il numero 7 trasforma con freddezza il gol del momentaneo 0-2. Allo scadere della prima frazione di gioco il Napoli dimezza lo svantaggio con la rete di capitan Di Lorenzo abile a sfruttare una sponda di Hojlund.

Il Secondo Tempo di Napoli-Bologna

Nella ripresa il copione non cambia. Il Napoli parte forte e dopo neanche quattro minuti trova quasi subito il pari: gol di Alisson Santos che sfrutta al meglio un’ottima protezione della palla di Hojlund. Nonostante il dominio e i cambi offensivi di Conte, è la squadra di Italiano a trovare il guizzo decisivo nel finale grazie a Rowe. Al termine di una mischia accesa da Castro e Miranda, l’ex OM risolve tutto con un’acrobazia che corregge in rete la respinta di Milinkovic.

Dopo l’eliminazione dall’Europa League, i felsinei vogliono concludere onorando al meglio il campionato con il futuro di Vincenzo Italiano che verrà discusso nelle prossime settimane.