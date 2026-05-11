ESCLUSIVA SI Valdepenas nel mirino di due squadre italiane: i dettagli

Il difensore del Real Madrid, Victor Valdepenas, è finito al centro delle attenzioni di diverse squadre. Andiamo a vedere nel dettaglio la sua situazione.

Nato nel 2006, Valdepenas è un difensore molto duttile, abile a giocare anche nel ruolo di terzino. Il suo punto forte è il fisico. Dopo esser passato per l’AD Villa Rosa, il Rayo Vallecano e il Leganes, è passato al Real Madrid nel 2022. Il debutto con la maglia dei Blancos è avvenuto il 14 dicembre 2025 contro l’Alaves, quando Xabi Alonso l’ha lanciato come terzino sinistro. Adesso il suo nome ruota attorno al mercato.

Il mercato

Difensore moderno, fisico, veloce e polivalente. Può fare il terzino ma anche il braccetto di sinistro nella difesa a tre. Secondo quanto raccolto dalla redazione di SPORTITALIA, Valdepans è finito nel mitino di Milan ed Eintracht Francoforte, ma non solo. Il suo profilo è seguito con molta attenzione anche dal Bologna.