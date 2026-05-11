Zona Champions, domenica all’ora di pranzo gare in contemporanea

Luigi De Siervo, ad della Lega serie A, ha parlato della contemporaneità del campionato, in particolar modo le gare che riguardano la lotta Champions.

Il derby di Roma, sommato alle gare di Milan, Como e Juventus, si giocheranno tutte domenica all’ora di pranzo. La conferma arriva dall’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo: “Cercando di tenere insieme, in un punto di equilibrio, tutte le esigenze, dall’ordine pubblico alla finale degli Internazionali di tennis fino alle esigenze di contemporaneità previste per le ultime due giornate di campionato, sono convinto che la soluzione delle 12.30 di domenica, che peraltro come detto riguarderà altre quattro partite, potrebbe contemplare l’interesse di tutti”.

La contemporaneità

La Lega serie A dovrebbe ufficializzare domani il programma della 37/a giornata. Come evidenzia l’ANSA, De Siervo ha definito altre ipotesi di calendario oltremodo “fantasiose o impercorribili, perché coinvolgerebbero tante realtà diverse, centinaia di migliaia di persone spostate in un giorno feriale”. Ma allo stesso tempo risulta fondamentale garantire la contemporaneità del campionato. Infatti De Siervo continua così la propria riflessione: “E’ importante la contemporaneita’ delle partite con stessi obiettivi serve a proteggere la regolarità del campionato”.

Dunque nella giornata di domani verranno ufficializzati i calendari per quanto riguarda la giornata numero 37 della Serie A.