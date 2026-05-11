Serie A, come cambia la classifica: tonfo Milan, ora c’è caos in zona Champions!

Cambia ancora la classifica dopo la 36esima giornata di Serie A. Che caos in zona Champions. Ecco la classifica aggiornata in attesa dell’ultimo posticipo.
Cambia ancora la classifica dopo la 36esima giornata di Serie A. Che caos in zona Champions, con lo stop del Milan. Ecco la classifica aggiornata in attesa dell’ultimo posticipo.
Serie A, la classifica aggiornata
1. Inter 85
2. Napoli 70 (una partita in meno)
3. Juventus 68
4. Milan 67
5. Roma 67
6. Como 65
7. Atalanta 58
8. Lazio 51
9. Udinese 50
10. Bologna 49 (una partita in meno)
11. Sassuolo 49
12. Torino 44
13. Parma 42
14. Genoa 41
15. Fiorentina 38
16. Cagliari 37
17. Lecce 32
18. Cremonese 31
19. Hellas Verona 20
20. Pisa 18