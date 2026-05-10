Napoli, accordo per Khalaili dell’Union Saint-Gilloise

Il Napoli accelera sul mercato: principio d’accordo con l’Union Saint-Gilloise per l’esterno israeliano Anan Khalaili. Intesa già trovata con il calciatore per un lungo contratto, restano solo gli ultimi dettagli tra i club prima della chiusura definitiva.

Secondo quanto riportato da SportWalla, ci sarebbe un principio di accordo tra il Napoli e l’Union Saint-Gilloise per il trasferimento di Anan Khalaili. L’esterno destro, classe 2004, a sua volta avrebbe già trovato l’accordo con il club partenopeo per un accordo quinquennale fino al 30 giugno 2031.

Il giocatore israeliano ha confermato proprio a SportWalla l’accordo imminente per il suo passaggio dalla formazione belga a quella italiana. Mancano comunque, ancora, gli ultimi dettagli tra l’Union Saint-Gilloise e il Napoli per il definitivo accordo tra le due società. Il trasferimento, salvo clamorosi ribaltoni, dovrebbe farsi nelle prossime settimane e presto il 21enne dovrebbe vestire la maglia azzurra.