Boca Juniors, crisi infinita: con Riquelme 0 trofei in 3 anni

Un triennio infernale il primo di Juan Roman Riquelme da presidente del Boca Juniors. Al livello sportivo ma non solo. Con gli Xeneises che ad ottobre hanno anche dovuto affrontare la scomparsa dell’allenatore Miguel Angel Russo.

La crisi del Boca Juniors è sempre più profonda. Gli Xeneizes non vincono un trofeo dal 2022, prima della salita a Presidente di Juan Roman Riquelme. Da allora tante sconfitte e poche gioie, soprattutto nessun trofeo. Nel 2024 il Boca ha anche frequentato il purgatorio della Sudamericana e in patria gli Xeneizes vengono da 3 cocenti eliminazioni in casa nell’ultimo anno tra Torneo Apertura e Clausura. L’ultima quella di ieri contro dell’Huracan ha dell’incredibile per come è arrivata. Ora la Libertadores, con il Boca attualmente terzo nel girone dopo 4 giornate su 6 che deve rimontare per passare il turno.

Boca Juniors, la crisi per Riquelme continua: ora la Libertadores

Un triennio che non ha portato soddisfazioni a livello di risultato e che ha visto il Boca Juniors giocare anche la Copa Sudamericana per una stagione. L’approccio alla Libertadores in quest’anno non è stato fino ad ora dei migliori. Gli Xeneizes sono infatti terzi su 4 nel girone e a due giornate dal termine a rischio eliminazione con le gare con Cruzeiro e Universidad Catolica entrambe avanti ad Ubeda e i suoi che saranno decisive. In patria poi la recente eliminazione nel Torneo Apertura ha confermato una tendenza sempre più negativa alla Bombonera dove il Boca si è dovuto arrendere oltre che con l’Huracan anche contro Independiente e Racing nell’Apertura e nel Clausura 2025.

Una tendenza confermata anche dall’eliminazione sempre casalinga contro l’Alianza Lima nella Libertadores 2025. I tanti colpi di mercato mai assenti ad ogni sessione e l’arrivo di totem del calcio mondiale come Cavani e Paredes è mai servito con gli Xeneizes che non festeggiano dal 2022 quando vinsero Liga Profesional e Supercoppa. Ora l’ultima drammatica eliminazione in casa Boca Juniors contro l’Hurcan ad acuire la crisi degli Azul y Oro che in caso di uscita in Libertadores andrebbero in contro all’ennesimo fallimento del triennio di Riquelme da presidente…