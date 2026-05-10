Dalle ore 18 live testuale dal Tardini di Parma per la sfida tra i ducali e la Roma di Gasperini, al momento scavalcata dal Como al quinto posto in classifica e quindi in sesta posizione. In attesa del Milan, che scenderà in campo in serata a San Siro contro l’Atalanta, i giallorossi hanno una ghiotta occasione di agganciare i rossoneri al quarto posto – in caso di vittoria sarebbero dietro per gli scontri diretti -, e infiammare ancora di più gli ultimi due posti per la qualificazione in Champions League.

Davanti ci sarà un Parma, già salvo, che viene dalla sconfitta del Meazza contro l’Inter, che ha consegnato il 21° scudetto all’ex allenatore Chivu. Ma, dopo aver fermato Napoli e Milan al Tardini, gli uomini di Carlos Cuesta vorranno ripetersi e regalare un bel pomeriggio al pubblico di casa.

Le ultime live sulle formazioni di Parma – Roma

PARMA (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Ndiaye; Delprato, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Soulé; Malen.