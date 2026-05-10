Giornata ricca di emozioni all’EPT Montecarlo 2026,che gioca il Main event Finale.

Un’eliminazione amara per Cappelli, protagonista comunque di un percorso molto positivo all’interno di uno degli eventi più prestigiosi del poker europeo.

Le soddisfazioni per l’Italia arrivano però dal super atteso €25.000 EPT High Roller, torneo che come sempre richiama alcuni dei migliori giocatori del panorama internazionale. Alla conclusione del Day 1 sono 75 i player ancora in corsa e tra questi figurano ben tre italiani pronti a dare battaglia nel Day 2.

Paolo Boi, Enrico Camosci e Dario Sammartino tengono alta la bandiera azzurra in uno dei tornei più difficili e prestigiosi dell’intero festival. Tre nomi di assoluto livello che proveranno a spingersi fino alle fasi decisive per inseguire un titolo pesantissimo e un montepremi milionario.

Grande protagonista della giornata anche Giorgio Calligaris, vicinissimo a un colpo straordinario nel €3.250 Mystery Bounty. Il player italiano chiude il torneo in terza posizione dopo una splendida cavalcata che gli vale un premio complessivo di 93.750 euro.

Un risultato importantissimo che conferma ancora una volta l’ottimo momento del poker italiano nei grandi eventi internazionali e che aumenta ulteriormente le aspettative per il prosieguo dell’EPT Montecarlo 2026.

Con il Main Event ormai senza italiani, tutte le attenzioni si spostano ora sull’High Roller, dove Boi, Camosci e Sammartino proveranno a regalare all’Italia un’altra grande impresa nel Principato.

EPT MONTECARLO – Finale- Main Event

Dal suo debutto, l’European Poker Tour ha trasformato Monte Carlo in una delle capitali del poker internazionale. L’edizione 2026 segna il 21° anniversario, confermando il torneo come una tappa imprescindibile per professionisti e appassionati.

Sedersi ai tavoli dell’EPT significa sfidare i migliori giocatori al mondo e mettere alla prova strategia, sangue freddo e talento.

La magia della Salle des Étoiles

Cuore pulsante dell’evento è la prestigiosa Salle des Étoiles, una location simbolo del lusso della Costa Azzurra. Qui si incrociano storie, sogni e grandi vincite, in un’atmosfera unica che rende ogni mano indimenticabile.

Monte Carlo: poker, lusso e sogno

Partecipare all’European Poker Tour Monte Carlo 2026 significa vivere un’esperienza totale tra poker di altissimo livello e il fascino della Costa Azzurra. Che tu sia un professionista o un appassionato, l’obiettivo è uno solo: entrare nella storia dell’EPT.

Un’occasione da non perdere

Tra premi milionari, sfide epiche e un contesto esclusivo, l’EPT Monte-Carlo 2026 è molto più di un torneo: è un’esperienza unica nel suo genere.