Milan, Pulisic out contro l’Atalanta: come cambia la formazione di Allegri

Christian Pulisic non sarà disponibile per la sfida che il Milan giocherà questa sera contro l’Atalanta. Il tecnico Max Allegri, dunque, deve modificare l’assetto.

Il Milan perde Christian Pulisic. L’attaccante statunitense è fermo a causa di un problema al gluteo. Problema che ha tormentato il classe ’98, che ha avvertito un fastidio nella mattina e dunque non sarà disponibile per il match in programma a San Siro. Come cambia la formazione del Diavolo? Leao e Nkunku avrebbero dovuto sedersi in panchina, ma sarà il portoghese a fare coppia con Santiago Gimenez.

La conferenza di Allegri

Si è dato una spiegazione sulla partita contro il Sassuolo?

“In questo momento la condizione atletica è quella, ciò che conta è l’aspetto mentale, la voglia, la condizione. Non bisogna perdere l’entusiasmo perché siamo in piena lotta per la Champions. Ci vuole coraggio per giocare queste ultime tre partite, non spendendo energie in altre cose, ma mettendo l’attenzione e la concentrazione sulla partita di domani sera. Domenica scorsa abbiamo fatto una partita molto strana; dovevamo evitare di prendere il secondo gol così presto. Ma domani c’è la possibilità di rifarsi”.

Ha fatto da psicologo?

“Non c’è da dire, ma solo da fare. Abbiamo fatto dei buoni allenamenti, domani faremo la rifinitura. L’Atalanta non è scarica, è un’ottima squadra e a noi servirà un’ottima prestazione per portare a casa il risultato”.

Sei preoccupato?

“No. Bisogna vedere le cose in maniera positiva. È normale che dopo il Sassuolo vedi le cose in maniera più negativa di quello che sono, ma domani abbiamo 90 minuti per far cambiare tutto nell’altro senso: da negativo a positivo. E, comunque vada domani, non sarà finita per la Champions”.