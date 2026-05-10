Il Galatasaray è campione di Turchia: decisivo un super Osimhen

Il Galatasaray si conferma Re di Turchia: superando l’Antalyaspor 4-2 grazie a una straordinaria doppietta di Victor Osimhen, ha conquistato il suo 26° titolo. Una rimonta epica che spegne le speranze del Fenerbahce e blinda il primato con una giornata d’anticipo.

Il Galatasaray scrive un’altra pagina di storia: battendo l’Antalyaspor, il club di Istanbul si è laureato Campione di Turchia per la 26esima volta, centrando il quarto trionfo consecutivo. La squadra guidata da Okan Buruk ha blindato il titolo, spegnendo definitivamente le ultime speranze di rimonta del Fenerbahce vittorioso sul campo del Konyaspor per 0-3.

Il Galatasaray vince il campionato con un turno d’anticipo: campione di Turchia per la quarta volta di fila

La partita decisiva non è stata però una passeggiata. I padroni di casa si sono ritrovati per due volte in svantaggio a causa della doppietta di Dikmen, intervallata dal momentaneo pareggio di Lemina. A ribaltare l’inerzia del match ci ha pensato Victor Osimhen: l’ex attaccante del Napoli ha prima trasformato il rigore del 2-2 e ha poi firmato il sorpasso, siglando una doppietta fondamentale.

Tüm zorluklara ve engellere rağmen: DÖRT DÖRTLÜK ŞAMPİYON! #DOMİN4SYON 🏆 pic.twitter.com/FpyrOj7YVY — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 9, 2026

A chiudere i giochi ci ha pensato Ayhan al 95′, fissando il risultato sul 4-2 definitivo. Questa vittoria garantisce al Galatasaray un vantaggio di 4 punti sul Fenerbahce a soli 90 minuti dalla fine della Super Lig, rendendo l’ultimo turno un’irrilevante formalità. Nonostante la pressione dei rivali, il “Cimbom” conferma la propria egemonia nel calcio turco.