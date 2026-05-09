Inter, la festa continua: 3-0 alla Lazio. Ora la finale di Coppa Italia

L’Inter si impone con un netto tre a zero sul campo della Lazio, confermando la propria leadership in campionato: ora la Coppa Italia.
L’Inter si impone con un netto tre a zero sul campo della Lazio, confermando la propria leadership in campionato: ora la Coppa Italia.
Lazio-Inter 0-3, la partita
L’Inter si impone con un netto 3 a 0 sul campo della Lazio, confermando la propria leadership in campionato nonostante il titolo già acquisito. La formazione guidata da Chivu sblocca il risultato dopo soli sei minuti grazie a una conclusione al volo di Lautaro Martinez, favorita da una sponda di Thuram su rimessa laterale. Il raddoppio giunge al quarantesimo minuto con Sucic, autore di un preciso tiro a giro dal limite dell’area al termine di una manovra collettiva.
Nella seconda frazione di gioco la Lazio cerca di accorciare le distanze con Noslin e Isaksen, ma la difesa nerazzurra mantiene la porta inviolata. Al 59′ l’espulsione di Romagnoli, decisa tramite revisione Var per un intervento su Bonny, lascia i padroni di casa in dieci uomini. La superiorità numerica permette agli ospiti di gestire il ritmo e trovare la terza rete al settantaseiesimo con Mkhitaryan. Il successo porta l’Inter a 85 punti complessivi, consolidando il distacco sulle inseguitrici in classifica.