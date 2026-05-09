ESCLUSIVA SI Verona-Sogliano, le ultime sul futuro del Ds degli scaligeri

Quale futuro per il dirigente del Verona? Sean Sogliano finito nel mirino di Roma e Lazio per la prossima stagione: l’ultimo aggiornamento di Sportitalia.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il futuro di Sean Sogliano resta un nodo centrale nelle dinamiche dirigenziali del Verona. Sebbene l’attuale contratto scada nel 2027, la società scaligera sta spingendo con forza per un ulteriore rinnovo, esercitando un vero e proprio “pressing” per blindare il proprio Direttore Sportivo.

Verona, per Sogliano derby della Capitale

Tuttavia, nonostante l’offerta sia sul tavolo, la fumata bianca non è ancora arrivata: al momento, infatti, non ci sono firme. Questa situazione di stallo alimenta le sirene delle grandi piazze. Pedullà sottolinea come il profilo di Sogliano sia finito nel mirino di diverse big: la Lazio, con il club di Lotito che ha effettuato dei sondaggi, prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di portarlo in biancoceleste e la Roma, i giallorossi nutrono una profonda stima nei suoi confronti, apprezzandone le doti gestionali e la capacità di scovare talenti.

#Sogliano ha un contratto in scadenza nel 2027, il #Verona gli ha offerto il rinnovo, è in pressing, per ora non ci sono firme. La #Lazio ci ha pensato, la #Roma lo apprezza, decisioni da prendere https://t.co/4hkl5mBAEt — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 9, 2026

Siamo dunque in una fase di riflessione profonda. Sogliano si trova davanti a un bivio: accettare la proposta di prolungamento del Verona, che ripartirà dalla Serie B o cedere al corteggiamento delle capitoline. Le decisioni definitive sono attese a breve, al termine della stagione, ma la partita per il futuro del dirigente resta apertissima.