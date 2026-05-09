Simone Inzaghi, primo trofeo saudita: vince la King Cup con l’Al Hilal

Altro trofeo in bacheca per Simone Inzaghi, che conquista la King Cup, la Coppa d’Arabia Saudita, con l’Al Hilal dopo settimane non facili.

L’ Al Hilal di Simone Inzaghi ha vinto 2-1 in rimonta contro l’Al Kholood. Per l’allenatore italiano si tratta del decimo titolo in carriera, dopo i sei conquistati con l’Inter (uno scudetto, due Coppa Italia e tre Supercoppe Italiane) e i tre con la Lazio (una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane).

Il racconto del match

La partita inizia male per l’Al Hila perché dopo appena 4 minuti di gioco ci pensa Ramiro Enrique a sfruttare l’assist di Hattan Bahebri e firmare così il vantaggio dell’Al Kholood, facendo esplodere lo stadio di Gedda. La truppa di Inzaghi fa tanta fatica a creare gioco e a rendersi pericolosa verso la porta avversaria. A cambiare l’inerzia della gara è Malcom, che libera Al-Dawsari davanti alla porta e trova la via del pareggio.

Il timbro dei fuoriclasse decide il sorpasso: Benzema riceve al limite dell’area e con un tocco raffinato serve in profondità Theo Hernández, che supera il portiere avversario con un tocco preciso e fa impazzire di gioia i tifosi dell’Al Hilal. Al triplice fischio esplode la festa: Inzaghi conquista il suo primo titolo in Arabia Saudita