Serie B, festa Frosinone: è Serie A. Avellino ai playoff e Bari ai playout. Reggiana, Spezia e Pescara in Serie C

Verdetti e gol nell’ultima giornata di Serie B: festa Venezia e promozione Frosinone, Empoli salvo, Bari ai playout e Reggiana, Spezia, Pescara retrocesse.

Serata di verdetti in Serie B, dove si è giocata la trentottesima e ultima giornata del torneo cadetto prima di playoff e playout. Una serata dalle tante emozioni e tantissimi gol. Emozioni che hanno coinvolto sia la parte alta della classifica che le ultimissime posizione della classifica. Mentre fa festa il Venezia che vince il campionato con l’ennesima vittoria questa volta sul Palermo.

Il Frosinone torna in Serie A, Monza terzo, Empoli salvo

La serata è stata un trionfo a Frosinone, dove la squadra di Massimiliano Alvini ha trionfato 5-0 sul Mantova e ha conquistato la Serie A. Di contro i lombardi hanno dovuto rinunciare ai playoff. La serata dei ciociari è stata un trionfo su tutta la linea e ha dimostrato ancora una volta quanto i laziali dopo due anni di purgatorio abbiano meritato di tornare nella massima serie.

Niente da fare per il Monza che vive una serata altalenante rimontando lo svantaggio iniziale e facendo poi raggiungere nel finale dall’Empoli. Un gol quello dei toscani fondamentale per la situazione in fondo alla classifica. La squadra azzurra in questo modo si è salvata condannando il Sudtirol, fermato sul pari dalla Juve Stabia.

Per quanto riguarda le zone alte della classifica, il Mantova ha rinunciato alla possibilità di giocarsi la Serie A nei playoff a favore dell’Avellino di Ballardini. Gli irpini, grazie al successo sul Modena entra nei playoff da ottavo e può ancora sognare.

Bari ai playout

I bolzanini si giocheranno la permanenza in Serie B con il Bari che ha vinto sul campo del Catanzaro in rimonta. I pugliesi restano in ballo, ma la loro salvezza passerà ancora una volta dalla cosiddetta postseason. Come già accaduto nelle scorse stagioni l’ “altra) società della famiglia De Laurentiis dovrà faticare ancora per non tornare in Serie C.

Reggiana, Spezia e Pescara in Serie C

Alla fine niente da fare anche per le ultime tre che erano appese a un filo. La Reggiana vince, ma in virtù del successo dello stesso Bari non aveva alcuna speranza di salvarsi. Per Pescara e Spezia mesto destino comune, la sfida tra di loro finisce 1-1 e tornano in C entrambe.