Serie A, il Torino vince in rimonta sul Sassuolo: Simeone e Pedersen ribaltano Thorstvedt

Rimonta di carattere dei granata: dopo il vantaggio neroverde decide la panchina con Simeone e Pedersen. Tra traverse e cambi decisivi, il Torino conquista tre punti e aggancia il bottino della scorsa stagione con due giornate d’anticipo.

Il Torino vince con il cuore e ribalta il Sassuolo al termine di una gara dai due volti, fatta di errori, occasioni mancate e grande carattere nella ripresa. I granata conquistano tre punti preziosi grazie ai loro uomini simbolo e salgono a quota 44, raggiungendo il bottino della scorsa stagione con due giornate d’anticipo e superando per una notte il Parma in classifica.

Primo tempo tra occasioni e ritmi bassi

L’avvio lascia presagire una partita vivace, con occasioni già nei primi minuti. Dopo appena tre giri di lancette la prima opportunità è per il Sassuolo. Un errore difensivo granata spalanca la strada ad Andrea Pinamonti, che però calcia debolmente tra le braccia di Paleari. Il Torino risponde subito con il giovane Njie, schierato dal primo minuto accanto a Giovanni Simeone.

Al 12’ è proprio Njie a sfiorare il vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo colpisce di testa e centra la traversa. Un minuto più tardi ha un’altra occasione clamorosa, ma spreca a porta vuota sparando alto dopo un cross di Lazaro. È il momento migliore della prima frazione, perché con il passare dei minuti la gara perde intensità e qualità, scivolando su ritmi bassi e tanti errori tecnici.

L’ultima emozione della prima frazione arriva nel recupero: Simeone tenta una spettacolare rovesciata, ma l’azione viene fermata per fallo precedente. Si va al riposo sullo 0-0.

Il vantaggio neroverde e la reazione granata

La ripresa si apre con una immediata doccia fredda per il Torino. Al 6’ una disattenzione difensiva permette a Thorstvedt di firmare lo 0-1 a due passi dalla porta di Paleari. La squadra granata accusa il colpo ma reagisce con i cambi: dentro Duvan Zapata e Pedersen, mosse decisive per cambiare l’inerzia del match.

Al 17’ Simeone colpisce un’altra traversa di testa, segnale di una squadra che ha ritrovato energia. È il preludio al pareggio granata: al 21’ il “Cholito” incorna in rete su cross di Ebosse e firma l’1-1. È l’undicesimo centro stagionale.

Il Torino ora spinge con convinzione e al 25’ completa la rimonta. Cross perfetto di Zapata e colpo di testa vincente di Pedersen, al primo gol in maglia granata. Una rete nata dalla panchina che certifica la forza del gruppo e la determinazione della squadra di D’Aversa.