Ultimo giro della stagione e ultimi 90′ decisivi per i verdetti in Serie B, con il live di Frosinone e Monza (ma non solo) che sfidano rispettivamente Mantova ed Empoli. Entrambi in casa, cercano la spinta del pubblico di casa per la promozione in Serie A, e raggiungere così il Venezia, già certo di risalire ma a un solo punto dai ciociari, potrebbero anche essere scavalcati.

Nella parte calda della classifica ci sono Reggiana, Spezia e Pescara che vedono già la C. E’ un finale infuocato che emetterà tutti i verdetti tra poco più di 2h. Segui su SPORTITALIA il live testuale di Serie B, con aggiornamenti e dirette da tutti i campi.

Il secondo tempo live di Serie B

95′: Finale di Serie B! L’Empoli è salvo grazie alle reti di Shpendi nel finale! A Catanzaro era anche arrivata la rete del 2-3, ininfluente ai fini del risultato. Sudtirol ai playout contro il Bari, l’Avellino si carica per i playoff mentre il Pescara retrocede in Serie C! Ecco i verdetti di questa lunga notte di Serie B.

Ecco i verdetti: in A ci vanno Venezia e Frosinone, ai playoff Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. Ai playout Sudtirol e Bari, mentre in Serie C retrocedono Reggiana, Spezia e Pescara.

94′: La chiude il Venezia! Compagnon manda in delirio il pubblico di casa, con i veneti che chiudono il campionato in vetta alla classifica.

92′: Gol dell’Empoli a Monza, che adesso è salvo! Doppietta di Shpendi, la più importante della sua stagione! Adesso il Sudtirol andrà ai playout!

90′: Il Frosinone torna in Serie A! E’ finita allo Stirpe! Decisiva la vittoria per 5-0 contro il Mantova, due anno dopo la retrocessione in B.

88′: Fumogeni sul campo della Reggiana, ancora in vantaggio sulla Sampdoria. Intervengono i vigili del fuoco.

84′: Da Fortin a Seghetti! Con 3 protagonisti e 4 tocchi il Padova va sul 4-2 in trasferta contro il Cesena. La palla che arriva forte e veloce per Alessandro Seghetti, che la impatta al volo altrettanto bene in semi sforbiciata e infila Siano.

81′: All’Empoli serve un pareggio negli ultimi 10′ contro il Monza per salvarsi.

77′: Manita del Frosinone sul Mantova! Koutsoupias batte ancora una volta il portiere del Mantova, con i ciocari che replicano il punteggio dell’andata quando avevano però concesso una rete.

76′: Novakovich per la rete della Reggiana, che vuole congedarsi al meglio dalla Serie B. Vantaggio a 15′ dalla fine sulla Sampdoria a Reggio Emilia, su assist preciso di Portanova.

72′: 13° gol in campionato per Artistico, assist di Lapadula! Pareggio dello Spezia questa volta valido all’Adriatico contro il Pescara! Risultato però inutile per entrambi a causa della momentanea vittoria del Bari a Catanzaro.

70′: Il Frosinone tocca con mano la Serie A! Antonio Raimondo partecipa alla serata di gioia dei ciociari, che calano il pokerissimo.

68′: Fortin blocca un’altra conclusione di Olivieri e nega un altro vantaggio al Padova contro il Cesena.

65′: Gol del Monza con Delli Carri! Anche se questo risultato non serve molto ai brianzoli, saldi in terza posizione. Per l’Empoli invece cambia tutto: toscani al momento ai playout col Bari.

60′: Crnigoj pareggia a Bolzano per il Sudtirol contro la Juve Stabia! Empoli però ancora in vantaggio sugli altoatesini negli scontri diretti per la salvezza diretta!

55′: Festa sempre più vicina a Frosinone! Alvini esulta per il 3-0 targato Ghedjemis. Punta e sposta sul sinistro, Bardi battuto e altra rete per i ciociari, con il pubblico di casa scatenato.

53′: Aveva pareggiato lo Spezia con Sernicola a Pescara, con una grande rete. Ma dopo on field review la rete degli ospiti viene annullata per fuorigioco, confermato da Doveri. Un attaccante spezzino pescato in off-side, impattava la visuale del portiere del Pescara.

51′: Torna in partita la Carrarese a Chiavari! Simone Zanon accorcia le distanze sull’Entella.

50′: 3-1 del Bari a Catanzaro! Doppietta di Piscopo che colpisce con un grande tap-in al volo.

48′: Segna l’Entella ancora! Raddoppio sulla Carrarese ma difesa horror degli ospiti. Il portiere della Carrarese allo sbaraglio, non riesce a rimediare al proprio errore, viene scartato da Cuppone che appoggia comodamente in rete. I liguri vedono ad un passo la salvezza!

47′: Il Venezia la sblocca con Doumbia che la piazza all’angolino dove Joronen non sarebbe mai riuscito a prenderla. Sono 8 le reti in campionato.

45′: Si riparte!

Gli aggiornamenti live dal primo tempo di Serie B

49′: Fischio del primo tempo! Si stava giocando solo a Frosinone ma adesso anche Manganiello ha fischiato.

Al momento la classifica recita così: Frosinone in A. Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino ai playoff mentre ai playout ci vanno Sudtirol e Bari.

In Serie C, al momento, ci andrebbero Pescara, Reggiana e Spezia.​

47′: Paratona di Pisani al tramonto del recupero del Benito Stirpe! Il portiere del Frosinone dice di no all’attaccante del Mantova, e mantiene la distanza di due reti per i suoi.

46′: Doppietta anche per Shpendi proprio sul gong di una prima frazione meravigliosa. 6 reti, due doppiette e 3-3. La legge del gol colpisce ancora in questa serata.

45′: Ciofi straordinario sulla linea nega la doppietta a Caprari per il Padova! Ma il Cesena sta lasciando tante praterie in fase difensiva!

44′: Filippo Missori per il vantaggio dell’Avellino, in casa contro il Modena! In questo momento i campani blindano il proprio piazzamento playoff! Rete pesantissima per la classifica, ma erroraccio di Fabrizio Bagheria, al debutto in questa serata decisiva di Serie B.

39′: Al Ceravolo è in vantaggio il Bari sul Catanzaro! Gol sbagliato e gol subito, questa è una delle classiche leggi del calcio. Kevin Piscopo porta per la prima volta in vantaggio il Bari, al volo con un sinistro precisissimo.

37′: Paratona di Fortin su Olivieri al Manuzzi di Cesena! L’estremo difensore nega il pareggio ai padroni di casa.

35′: Il Catanzaro si divora la rete del pareggio con D’Alessandro davvero troppo generoso a tu per tu con il portiere del Bari, ma l’assist per il compagno d’attacco Koffi non va a buon fine.

34′: La Juve Stabia trova il vantaggio a Bolzano, contro il Sudtirol: nulla da fare per Adamonis, battuto da Gabrielloni sugli sviluppi di calcio d’angolo!

32′: Vicinissimo il Palermo al gol del vantaggio. Grandissima parata di Filip Stankovic che pizzica la conclusione di Palumbo sulla traversa e nega la rete ai siciliani.

29′: Ha pareggiato il Monza! Combinazione e connessione perfetta tra Cutrone e Petagna, i brianzoli ristabiliscono la parità all‘U-Power Stadium.

26′: Vantaggio della Virtus Entella con Tirelli! Al momento liguri salvi e con il playout evitato, ma è ancora lunghissima!

24′: Pareggia il Bari con Moncini, i pugliesi si riprendono momentaneamente la zona playout tornando sopra al Pescara.

17′: Nuovo ribaltamento di fronte! Vera e propria giostra del gol al Manuzzi di Cesena. Adesso è di Caprari la nuova rete del vantaggio per il Padova sui padroni di casa.

15′: Stacco micidiale di Di Maggio, quota 3 in campionato, e partita nuovamente pareggiata al Manuzzi di Cesena con il Padova che agguanta il risultato!

13′: Non c’è letteralmente un momento di stop in quest’ultimo turno. E’ un primo quarto d’ora di gioco totalmente pazzo. Il Frosinone raddoppia il proprio vantaggio sul Mantova e vede il traguardo vicino!

12′: Il Bari è sotto a Catanzaro! Rete di Verrengia che, al momento, condannerebbe i pugliesi alla Serie C e il Pescara in zona playout.

11′: Gol del Pescara! Vantaggio degli uomini di casa con il pallone calciato da Faraoni che passa sotto le gambe di Mascardi.

7′: Incredibile partenza anche a Cesena! Dopo la rete del Padova, arriva subito prima il gol di Shpendi e poi il risultato viene ribaltato grazie all’incornata di Alberto Cerri sul quale Fortin non poteva fare nulla! Risultato parziale adesso di 2-1 per i padroni di casa che vedono avvicinarsi il sogno playoff!

3′: Rete del Frosinone con Calò su rigore che spiazza Bardi e porta in vantaggio i ciociari!

1′: Clamoroso! Clamoroso! Empoli in vantaggio a Monza già dopo 60”: si sblocca subito la serata, e in questo momento i toscani sarebbero salvi. 14° gol di Shpendi!

1′: Fischia Manganiello da Frosinone: è cominciata l’ultima giornata di Serie B.