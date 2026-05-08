Il Bournemouth sospende Jimenez: l’ex Milan avrebbe tentato di sgranata una quindicenne

Bufera in casa Bournemouth: il club sospende Alex Jiménez dopo accuse social di messaggi con una quindicenne. Indagine interna avviata e niente convocazione per la sfida di Premier League contro il Fulham, mentre la veridicità degli screenshot resta ancora da chiarire.

Tramite un comunicato del Bournemouth sul proprio sito, il club inglese ha comunicato che l’ex terzino del Milan Alex Jimenez è sospeso dalla attività del club e non sarà convocato per la prossima gara. Il club avrebbe preso questa decisione dopo il calciatore sarebbe stato accusato di aver scambiato messaggi inappropriati con una quindicenne.

L’accusa nei confronti di Jimenez

Circolano, infatti, sui social network degli screenshot che ritrarrebbero la chat tra il 21enne spagnolo ex Milan e Real Madrid nel tentativo di adescare la ragazza. Una vicenda ancora tutta da chiarire, dai risvolti potenzialmente ben oltre l’extracampo. La chat sarebbe stata attribuita al calciatore, ma non ci sarebbero ancora conferme della veridicità. La diffusione comunque avrebbe innescato una bufera e un’ondata di indignazione che ha portato la società alla decisione.

Tra i messaggi anche uno scambio piuttosto esplicito nel quale la ragazza chiede, “Non conta che io abbia 15 anni?” e Jimenez risponderebbe “Certo che mi importa, ma mi piacciono le ragazze giovani. Non sono mai stato con una ragazza di 15 anni”.

Il comunicato del Bournemouth

“L’AFC Bournemouth è a conoscenza dei post che circolano sui social media riguardanti il terzino destro Álex Jiménez. Il club comprende la gravità della questione e ha avviato un’indagine. Di conseguenza, Alex non sarà incluso nella rosa per la partita di Premier League di domani contro il Fulham e il club non rilascerà ulteriori commenti al momento”.