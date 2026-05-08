Dopo la sconfitta con il Sassuolo, gli uomini di Allegri sono chiamati al riscatto contro un’Atalanta in difficoltà, Planetwin365.news si concentra sui dati di giornata.

Domenica sera il Milan si gioca una fetta importante della qualificazione alla prossima Champions League nel match contro l’Atalanta. La squadra di Allegri, terza in classifica con un margine di tre punti sul quinto posto occupato dalla Roma, ha complicato il proprio cammino nel mese di aprile, raccogliendo appena 4 punti nelle ultime 5 giornate di Serie A e mettendo a rischio la propria posizione europea.

SERIE A: Milan – Atalanta, i rossoneri si giocano la qualificazione in Champions

A preoccupare maggiormente l’ambiente rossonero è il rendimento offensivo: Leao e compagni hanno segnato una sola rete nelle ultime cinque partite, un dato che evidenzia una netta flessione in fase realizzativa.

Anche l’Atalanta, settima in classifica, attraversa un momento difficile, con soli 2 punti raccolti nelle ultime quattro gare e la delusione dell’eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro la Lazio.

Secondo quanto riportato da Planetwin365.news, i precedenti recenti sorridono alla Dea: negli ultimi cinque confronti diretti con il Milan sono arrivati tre successi bergamaschi e due pareggi. L’ultimo precedente disputato a Milano si è chiuso con il successo atalantino per 1-0, mentre la gara d’andata di questa stagione è terminata 1-1 al Gewiss Stadium. Il rendimento dei rossoneri a San Siro resta positivo ma non dominante, con 9 vittorie in 17 partite di campionato e una sola affermazione larga (3-0 contro il Verona), mentre tutte le altre sono maturate con un solo gol di scarto.

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