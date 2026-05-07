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Real Madrid, rissa Valverde-Tchouaméni: il duro comunicato del club. Le condizioni dell’uruguaiano

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In mattinata, durante l’allenamento odierno, del Real Madrid, Valverde e Tchouaméni sono venuti alle mani. L’uruguaiano è anche finito in ospedale. Ora il club ha fatto un comunicato su quanto avvenuto.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, nella giornata di oggi si è accesa una rissa tra Valverde e Tchouameni, la seconda in due giorni e che avrebbe portato Valverde in ospedale. Il centrocampista sarebbe stato trasportato in ospedale in sedia a rotelle e in stato confusionale. Per qualche instante avrebbe anche perso la memoria, come riportato da Edu Aguirre. Anche nella giornata di mercoledì i due si sono scontrati durante l’allenamento a Valdebebas. Questa seconda lite ha innescato l’ira del club e ha richiesto l’intervento urgente della società, che sta valutando dei provvedimenti disciplinari, e una riunione con tutto il gruppo squadra.

Florentino Perez, presidente del Real Madrid
Florentino Perez, presidente del Real Madrid

 

Il comunicato del Real Madrid

Con un duro comunicato sul proprio sito, il Real Madrid ha aggiornato sulla situazione, Valverde-Tchouaméni, preannunciando gravi conseguenze. Ecco il comunicato: “Il Real Madrid C. F. comunica che, a seguito degli incidenti verificatisi questa mattina durante l’allenamento della prima squadra, ha deciso di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dei nostri giocatori Federico Valverde e Aurélien Tchouameni. Il club fornirà aggiornamenti sull’esito di entrambi i procedimenti una volta completate le relative procedure interne“.

Le condizioni di Valverde

Il club ha emesso un secondo comunicato anche per chiarire le attuali condizioni di salute di Valverde e i tempi di recupero. Il calciatore salterà il Clasico contro il Barcellona ma non solo: “A seguito degli esami effettuati oggi sul nostro calciatore Fede Valverde dal servizio medico del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un trauma cranio-encefalico. Valverde si trova a casa in buone condizioni e dovrà riposare per un periodo compreso tra i 10 e i 14 giorni, come previsto dai protocolli medici per questa patologia“.

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