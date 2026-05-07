Real Madrid, rissa Valverde-Tchouaméni: il duro comunicato del club. Le condizioni dell’uruguaiano

In mattinata, durante l’allenamento odierno, del Real Madrid, Valverde e Tchouaméni sono venuti alle mani. L’uruguaiano è anche finito in ospedale. Ora il club ha fatto un comunicato su quanto avvenuto.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, nella giornata di oggi si è accesa una rissa tra Valverde e Tchouameni, la seconda in due giorni e che avrebbe portato Valverde in ospedale. Il centrocampista sarebbe stato trasportato in ospedale in sedia a rotelle e in stato confusionale. Per qualche instante avrebbe anche perso la memoria, come riportato da Edu Aguirre. Anche nella giornata di mercoledì i due si sono scontrati durante l’allenamento a Valdebebas. Questa seconda lite ha innescato l’ira del club e ha richiesto l’intervento urgente della società, che sta valutando dei provvedimenti disciplinari, e una riunione con tutto il gruppo squadra.

Il comunicato del Real Madrid

Con un duro comunicato sul proprio sito, il Real Madrid ha aggiornato sulla situazione, Valverde-Tchouaméni, preannunciando gravi conseguenze. Ecco il comunicato: “Il Real Madrid C. F. comunica che, a seguito degli incidenti verificatisi questa mattina durante l’allenamento della prima squadra, ha deciso di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dei nostri giocatori Federico Valverde e Aurélien Tchouameni. Il club fornirà aggiornamenti sull’esito di entrambi i procedimenti una volta completate le relative procedure interne“.

Le condizioni di Valverde

Il club ha emesso un secondo comunicato anche per chiarire le attuali condizioni di salute di Valverde e i tempi di recupero. Il calciatore salterà il Clasico contro il Barcellona ma non solo: “A seguito degli esami effettuati oggi sul nostro calciatore Fede Valverde dal servizio medico del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un trauma cranio-encefalico. Valverde si trova a casa in buone condizioni e dovrà riposare per un periodo compreso tra i 10 e i 14 giorni, come previsto dai protocolli medici per questa patologia“.