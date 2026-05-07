ESCLUSIVA SI Gattuso-Torino, contatti continui: la proposta del club granata

L’ex Commissario Tecnico dell’Italia, Gennaro Gattuso, da settimane nel mirino del Torino: gli ultimi aggiornamenti forniti da Alfredo Pedullà.

Il calciomercato degli allenatori entra nel vivo e, secondo quanto riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà, il futuro della panchina del Torino potrebbe tingersi di nuovo. Al centro dei rumors c’è Gennaro Gattuso: negli ultimi giorni la pista si è scaldata notevolmente, con almeno un paio di approfondimenti che testimoniano la concretezza dell’interesse granata.

Il Torino contatta Gattuso: l’ex CT nel mirino, l’ultimo aggiornamento di Pedullà

I contatti tra le parti sono stati continui, evidenziando una reciproca apertura. “Ringhio”, reduce dall’esperienza con la Nazionale, avrebbe dato la sua disponibilità di massima a sposare il progetto di Urbano Cairo. Si tratta di una situazione in piena evoluzione, che tuttavia resta legata a un bivio fondamentale: la posizione di Roberto D’Aversa.

Contatti diretti #Gattuso–#Torino e almeno un paio di approfondimenti nell’ultima settimana. Disponibilità e apertura, situazione da seguire se non fosse confermato D’Aversa — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) April 30, 2026

L’attuale tecnico, subentrato a stagione in corso, si sta giocando le sue carte per la riconferma attraverso i risultati sul campo. Se però la società dovesse decidere di non proseguire con lui, Gattuso balzerebbe in pole position come prima scelta per guidare la rivoluzione tecnica del Toro. Un profilo di carattere e grinta che sembra sposarsi perfettamente con il DNA della piazza, rendendo i prossimi giorni decisivi per sciogliere le riserve.

L’ultimo aggiornamento di Alfredo Pedullà

#Gattuso–#Torino: contatti approfonditi, distanza sulla cifra, ma situazione sempre da seguire. Proposto un biennale, indiscrezioni confermate 👇 https://t.co/OXQIGqfRx5 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 7, 2026

Le trattative tra il Torino e Rino Gattuso entrano nel vivo. Dopo le dimissioni da CT della Nazionale, l’allenatore è il prescelto di Urbano Cairo per sostituire D’Aversa. Sebbene le indiscrezioni confermino un’offerta concreta per un contratto biennale, resta da colmare la distanza economica sull’ingaggio. I contatti tra le parti sono costanti, ma la fumata bianca non è ancora immediata: la situazione resta in piena evoluzione.