L’European Poker Tour Monte Carlo 2026 celebra un traguardo storico: oltre vent’anni di emozioni nella cornice unica di Monte Carlo. EPT MONTECARLO – Day 3 – Main Event

Anche nel 2026, uno degli appuntamenti più iconici del poker mondiale torna nel Principato per un’edizione che promette spettacolo, lusso e competizione ai massimi livelli.

EPT MONTECARLO – Day 3 – Main Event

Dal suo debutto, l’European Poker Tour ha trasformato Monte Carlo in una delle capitali del poker internazionale. L’edizione 2026 segna il 21° anniversario, confermando il torneo come una tappa imprescindibile per professionisti e appassionati.

Sedersi ai tavoli dell’EPT significa sfidare i migliori giocatori al mondo e mettere alla prova strategia, sangue freddo e talento.

La magia della Salle des Étoiles

Cuore pulsante dell’evento è la prestigiosa Salle des Étoiles, una location simbolo del lusso della Costa Azzurra. Qui si incrociano storie, sogni e grandi vincite, in un’atmosfera unica che rende ogni mano indimenticabile.

Monte Carlo: poker, lusso e sogno

Partecipare all’European Poker Tour Monte Carlo 2026 significa vivere un’esperienza totale tra poker di altissimo livello e il fascino della Costa Azzurra. Che tu sia un professionista o un appassionato, l’obiettivo è uno solo: entrare nella storia dell’EPT.

Un’occasione da non perdere

Tra premi milionari, sfide epiche e un contesto esclusivo, l’EPT Monte-Carlo 2026 è molto più di un torneo: è un’esperienza unica nel suo genere.