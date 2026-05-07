Home » Calcio » Caso scommesse, cala il sipario a Milano: patteggiano Fagioli e Tonali

Caso scommesse, cala il sipario a Milano: patteggiano Fagioli e Tonali

di

Giunge all’epilogo presso la Procura di Milano l’attività inquirente relativa al giro di scommesse che ha profondamente turbato il panorama calcistico nel biennio 2021-2023: ecco le decisioni di Sandro Tonali e Nicolò Fagioli.

I due centrocampisti, rispettivamente di Newcastle e Fiorentina, nomi già colpiti dai provvedimenti inibitori della giustizia sportiva, hanno regolarizzato la propria situazione in sede penale. Entrambi hanno patteggiato: Tonali, beneficiando della riduzione di un terzo del computo totale per una sanzione pecuniaria pari a 78.250 euro; Fagioli ha ricevuto una condanna a trenta giorni di reclusione, pena che ha tuttavia beneficiato della sospensione condizionale. Come si legge sull’edizione odierna de Il Corriere della Sera, l’accusa, oltre alle scommesse, era la promozione di piattaforme illegali.

Tonali, Fagioli e il sistema del calcioscommesse: definiti i patteggiamenti al Tribunale di Milano (screen YouTube)

Inchiesta Scommesse: Fagioli e Tonali patteggiano

L’attività investigativa ha portato alla luce un singolare protocollo per l’estinzione delle pendenze economiche maturate in debiti di gioco tramite trasferimenti bancari indirizzati a una società milanese, con transazioni che prevedevano la compravendita di orologi di prestigio. Per i tre soci della gioielleria una pena di 2 anni e 6 mesi, mentre per due organizzatori del giro di scommesse 2 anni e, 2 anni e 3 mesi, scrive l’ANSA.

Ulteriori diciotto soggetti, tra cui i vari Perin, McKennie, Paredes, Di Maria, Bellanova, Ricci e altri, hanno beneficiato dell’estinzione del reato attraverso il versamento di un’oblazione di 258 euro. L’addebito riguardava l’utilizzo di portali di gioco privi di autorizzazione, sebbene le puntate fossero limitate principalmente al poker e non avessero mai interessato l’ambito calcistico. Con queste sentenze, la magistratura milanese archivia un capitolo buio del professionismo sportivo affiliato alle reti del gioco d’azzardo.

Change privacy settings
×