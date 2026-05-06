Internazionali d’Italia, avanti Arnaldi e Tyra Grant

Matteo Arnaldi vince un match ATP dopo sei mesi. Oltre due ore e mezzo per superare l’ostico spagnolo Jaume Munar. Ora il n. 8 del mondo Alex de Minaur. Nel femminile successo per Tyra Grant nel deby azzurro con l’amica Lisa Pigato.
Matteo Arnaldi torna a vincere un match ATP dopo quasi sei mesi (primo turno a Vienna) e al sesto tentativo quest’anno. L’avversario, il n. 38 del ranking Jaume Munar, non gliel’ha resa facile, tenendolo in campo per oltre due ore e mezzo prima di arrendersi 6-3 3-6 6-3. Nel femminile bilancio negativo, ma pronosticabile, nelle prime sfide azzurre agli Internazionali BNL d’Italia 2026, con le nette sconfitte di Urgesi e Stefanini, e la vittoria di Tyra Grant ai danni della connazionale, e amica, Lisa Pigato. Per l’unica italiana fin ora sopravvissuta al primo turno, c’è la complicatissima sfida alla diciannovenne, numero 9 del mondo, Victoria Mboko.
Avanti Arnaldi e Tyra Grant
Matteo Arnaldi prosegue la sua avventura agli Internazionali d’Italia. Il tennista azzurro ha infatti battuto lo spagnolo Jaume Munar in tre set con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3 in poco più di due ore e mezza di gioco. Un successo che permette ad Arnaldi di accedere così al secondo turno del torneo romano dove se la vedrà con Alex De Minaur.
Va a Tyra Grant il primo derby di questi Internazionali d’Italia, che batte l’amica Lisa Pigato per 1-6 6-2 6-4 in un match che raramente le ha viste affrontarsi con equilibrio. Dopo aver giocato insieme il doppio lo scorso anno, non era facile per le due metter da parte i sentimenti nel loro primo scontro in carriera: alla fine, ha la meglio la più giovane e talentuosa delle due, che trova la prima vittoria in carriera nella capitale italiana. Per Tyra, ora, c’è un’altra giovanissima fuoriclasse: la canadese Mboko.