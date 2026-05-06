Internazionali d’Italia, avanti Arnaldi e Tyra Grant

Matteo Arnaldi vince un match ATP dopo sei mesi. Oltre due ore e mezzo per superare l’ostico spagnolo Jaume Munar. Ora il n. 8 del mondo Alex de Minaur. Nel femminile successo per Tyra Grant nel deby azzurro con l’amica Lisa Pigato.

Matteo Arnaldi torna a vincere un match ATP dopo quasi sei mesi (primo turno a Vienna) e al sesto tentativo quest’anno. L’avversario, il n. 38 del ranking Jaume Munar, non gliel’ha resa facile, tenendolo in campo per oltre due ore e mezzo prima di arrendersi 6-3 3-6 6-3. Nel femminile bilancio negativo, ma pronosticabile, nelle prime sfide azzurre agli Internazionali BNL d’Italia 2026, con le nette sconfitte di Urgesi e Stefanini, e la vittoria di Tyra Grant ai danni della connazionale, e amica, Lisa Pigato. Per l’unica italiana fin ora sopravvissuta al primo turno, c’è la complicatissima sfida alla diciannovenne, numero 9 del mondo, Victoria Mboko.

Avanti Arnaldi e Tyra Grant