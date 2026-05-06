Bayern Monaco-PSG, finisce in parità: Dembélé regala l’Arsenal a Luis Enrique

Il PSG pareggia 1-1 contro il Bayern Monaco e accede così alla finale di Champions League. A decidere la gara Dembélé su assist di Kvaratskhelia. Nel finale inutile il gol di Harry Kane.

Dopo il 5-4 della gara d’andata basta un gol di Ousmane Dembélé dopo appena 3 minuti su assist di Kvaratskhelia per regalare al PSG la seconda finale consecutiva della storia del PSG, la terza totale dopo aver perso quella del 2020 proprio contro il Bayern Monaco, rete di Coman. Il Bayern Monaco pareggia con Kane allo scadere ma non basta. Non si sono visti i tanti gol dell’andata, 9, ma è stata comunque una gara spettacolare e piena di spunti, quella tra l’undici di Kompany e quello di Luis Enrique.

Le ufficiali

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane.

PARIS-SAINT GERMAIN (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Dembélé la sblocca, 0-1 dopo i primi 45′

PSG avanti dopo 3 minuti. Ripartenza micidiale dei francesi con l’1-2 chiuso da Fabian Ruiz su Kvara che si invola in solitaria, dà un’occhiata in mezzo fino all’ultimo e poi serve preciso in mezzo Dembelè che la scaraventa sotto la traversa, conclusione imparabile per Neuer. Al 9′ ammonito Nuno Mendes, intervento scomposto su Olise. Gara che si sviluppa su buoni ritmi con entrambe le formazioni che ci provano senza però riuscire a scuotere la rete. Al 30′ possibile svolta del match il Bayern Monaco chiede il secondo giallo per un fallo di mano di Nuno Mendes. L’arbitro assegna invece fallo al PSG. 2 minuti e altra protesta Bayern, questa volta per un possibile rigore. Tocco con il braccio largo di Joao Neves su pallone rinviato da Vitinha. Nessun fallo per l’arbitro e per il VAR che valutano l’intervento come non punibile, palla inaspettata su rinvio del compagno. In chiusura di primo tempo è poi Musiala ad avere la palla giusta per sbloccarla ma la sua conclusione è troppo centrale. Para facile Safonov.

Finisce 1-1, è ancora finale per il PSG

Ripresa che inizia nel segno del Bayern Monaco, subito all’attacco ma in modo poco pericoloso. Al 57′ grande occasione per il PSG. Kvara lancia Douè sulla destra, un paio di dribbling e poi la conclusione secca respinta da neuer di pugno. 30” dopo imprendibile ancora Kvara manda al bar Upamecano rientrando sul sinistro, il diagonale è fermato da Neuer. Altra occasione per il PSG al 65′. Eccezionale Douè che con grande semplicità semina tre uomini e scarica la forte conclusione, si distende ancora Neuer sul palo lontano. Pericoloso ancora il PSG al 80′ con Kvara. Incredibile occasione per Kvaratskhelia che lascia sul posto Kim, penetra in area senza problemi ma poi perde sul più bello il controllo del pallone a tu per tu con Neuer. Aveva tentato il colpo di fino. Al 94′ Harry Kane aggancia in area e fa 1-1, pari però inutile. Finisce 1-1 per il PSG, è finale. Sabato 30 maggio a Budapest sarà PSG-Arsenal.