Real Madrid, clamoroso: scoppia la rissa tra due big! L’accaduto

Tensione sempre più alta in casa Real Madrid. Nella giornata di oggi è andata in scena una nuova grande discussione all’interno dello spogliatoio.

Tensione sempre più alta in casa Real Madrid. Nella giornata di oggi è andata in scena una nuova grande discussione all’interno dello spogliatoio. Ma cosa è accaduto esattamente?

Real Madrid, tensione alle stelle!

Secondo quanto riportato da RMC Sport, si è accesa una rissa tra Valverde e Tchouameni, la seconda in due giorni e che avrebbe portato Valverde in ospedale. Anche nella giornata di mercoledì, infatti, i due si sono scontrati durante l’allenamento a Valdebebas. Questa seconda lite, però, avrebbe innescato l’ira del club e ha richiesto l’intervento urgente della società, che starebbe valutando dei provvedimenti disciplinari, e una riunione con tutto il gruppo squadra.

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