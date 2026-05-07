Real Madrid, clamoroso: scoppia la rissa tra due big! L’accaduto

Tensione sempre più alta in casa Real Madrid. Nella giornata di oggi è andata in scena una nuova grande discussione all’interno dello spogliatoio.
Tensione sempre più alta in casa Real Madrid. Nella giornata di oggi è andata in scena una nuova grande discussione all’interno dello spogliatoio. Ma cosa è accaduto esattamente?
Real Madrid, tensione alle stelle!
Secondo quanto riportato da RMC Sport, si è accesa una rissa tra Valverde e Tchouameni, la seconda in due giorni e che avrebbe portato Valverde in ospedale. Anche nella giornata di mercoledì, infatti, i due si sono scontrati durante l’allenamento a Valdebebas. Questa seconda lite, però, avrebbe innescato l’ira del club e ha richiesto l’intervento urgente della società, che starebbe valutando dei provvedimenti disciplinari, e una riunione con tutto il gruppo squadra.
Nico Paz tornerà al Real Madrid: pronta la recompra, Fabregas è avvisato
E’ delineato a tinte bianche il prossimo futuro di Nico Paz, infatti il Real Madrid detentore del cartellino è pronto a riportarlo in Spagna. Una vicenda pressoché simile a quella accaduta qualche anno fa, sempre in Lombardia ma a circa 40 km di distanza, al Milan con Brahim Diaz.
L’argentino è reduce da una stagione maiuscola che ne ha esaltato le caratteristiche al Como, ed è anche grazie a lui se Fabregas è ancora in lotta per un posto in Champions League, traguardo non immaginabile ad inizio stagione. Certo, la scorsa campagna acquisti condotta dal patron Suwarso era una pura dichiarazione di intenti, ma i lariani non si aspettavano di poter competere (anche) per il quarto posto.
Como, infortunio per Paz contro il Genoa
Dribbling da urlo e un palo colpito nel primo tempo contro il Genoa, Nico Paz è uscito anzitempo a causa di un colpo alla testa rimediato nello scontro aereo con Marcandalli. Altra prestazione positiva che ha contribuito alla vittoria di Genova, avvicinando il Como alla Champions League e mettendo pressione alla Juventus, di scena questa sera contro il Milan.
Nico Paz-Como come Brahim-Milan
La menzione dell’ex giocatore rossonero è data dalla similitudine tra le due vicende. L’ultima annata vissuta a Milanello dal fantasista spagnolo naturalizzato marocchino risale al 2022/23, culminata con la semifinale di Champions League. Nell’accordo tra le due società vi era il contro-riscatto in favore dei Blancos per 27 milioni di euro.
Così come, al momento della cessione di Nico Paz alla formazione di Fabregas, gli spagnoli hanno mantenuto tale recompra, formula molto comune per le società spagnole.