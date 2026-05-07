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Como, Ludi: “Nico Paz? Vorrei restasse, ne parleremo col Real”. Poi svela il futuro di Fabregas e Perrone

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Una stagione incredibile per il Como che continua a sognare un piazzamento europeo: le ambizioni dei lariani con le dichiarazioni del responsabile dell’area tecnica.

In casa Como, il futuro prossimo è una scacchiera ancora in attesa delle ultime mosse. Il direttore sportivo Ludi preferisce mantenere una cauta fase di osservazione: la definizione della strategia di mercato resta infatti congelata finché il verdetto del campo non stabilirà l’esatta posizione in classifica della squadra. Di seguito le sue parole a Il Corriere dello Sport.

Carlalberto Ludi, ds Como
Carlalberto Ludi, ds Como

Tra presente e futuro: le parole del ds del Como

«Champions? Non dipende solo da noi, dobbiamo concentrarci su ciò che possiamo controllare. Conosciamo le nostre potenzialità e vogliamo vincere le prossime tre partite. È già un’annata di grande valore, ma le valutazioni definitive le faremo dopo l’ultima gara. Speriamo di regalare ai tifosi la miglior gioia possibile. È normale avere qualche recriminazione. Penso, ad esempio, al pareggio in casa con l’Atalanta. Ma sono episodi. Nel complesso, i punti conquistati sono meritati».

Progetto Suwarso: Fabregas, Nico Paz, Perrone

«Ho l’opportunità di lavorare in un progetto straordinario, a stretto contatto con Fabregas e con una proprietà ambiziosa. Sono anche orgoglioso del percorso di crescita personale fatto in questi anni. Abbiamo una guida presente, equilibrata e visionaria. Fa una grande differenza: è un’altra chiave del nostro successo. Vogliamo costruire un settore giovanile coerente con la prima squadra, per far crescere talenti italiani secondo la nostra metodologia e lanciarli in Serie A. È un progetto ambizioso, ma nel giro di qualche anno ci aspettiamo risultati concreti».


Fabregas? «Centrale nel nostro progetto. C’è totale allineamento tra la sua ambizione e la nostra. Nonostante abbia vinto tutto, ha una grande voglia di imparare e confrontarsi. Como è diventato un ambiente ideale anche grazie a lui, è la nostra guida. Posso dire che è completo sotto ogni aspetto, un fuoriclasse». Nico Paz? «Ci confronteremo a fine stagione con il Real Madrid per capire le loro intenzioni. Dal nostro punto di vista il futuro è con Nico. Non solo lo speriamo, ma vogliamo che resti. Confidiamo di poter contare su di lui per la prossima stagione. Ovviamente non possiamo controllare tutto, per cui siamo pronti a ogni scenario. Inter? Non c’è stato alcun tipo di confronto ufficiale con loro. Assolutamente». Perrone ha già mercato? «Non sorprende se ne parli, ma al momento non abbiamo ricevuto richieste».

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