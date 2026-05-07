Abodi sul calcio italiano: “Le riforme devono essere fatte davvero”

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi ha parlato a Senigallia nell’ambito di un incontro pubblico.
Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi ha parlato a Senigallia nell’ambito di un incontro pubblico. Diversi gli argomenti affrontati, ovviamente tema centrale la nuova rivoluzione che sta affrontando il calcio italiano.
Abodi sul calcio italiano
Queste le sue parole riportate da Alfredo Pedullà: “A me interessa che le riforme vengano fatte davvero, perché sono necessarie al rilancio del sistema calcistico italiano. In questo contesto non importa la percentuale di consenso con cui si viene eletti. Io ho a cuore il miglioramento del sistema e, per ottenerlo, in alcuni momenti c’è bisogno di quella discontinuità che oggi non vedo. Si applicheranno le norme federali ma verranno inviati anche suggerimenti per rendere gli indicatori economici più efficaci”.
Derby e Internazionali d’Italia, le parole di Abodi
Dopo l’attacco di Maurizio Sarri per la probabile decisione di disputare il derby di Roma alle 12.30, nella stessa giornata degli Internazionali d’Italia, ha parlato anche Andrea Abodi.
Continua a tenere banco la probabile decisione di giocare il derby di Roma alle 12.30 il 17 di maggio, stesso giorno delle finali degli Internazionali d’Italia. Dell’argomento dopo Maurizio Sarri, allenatore della Lazio e Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto ora anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi che ha detto la sua. Abodi si è voluto augurare che non si pensi solo alle condizioni di chi va in campo ma anche di chi deve raggiungere lo stadio, auspicandosi che la Lega prenda la decisione corretta in ogni forma.
Le parole di Abodi
“Aspetto una decisione formale. Per il resto mi auguro che si tenga conto del fattore decisivo, che non è soltanto quello delle condizioni per chi gioca in campo, ma delle condizioni per chi va allo stadio“. Lo dice il ministro dello Sport Andrea Abodi in un punto stampa al Parlamento europeo a Bruxelles rispondendo a una domanda sulla gestione dell’ordine pubblico in vista del derby di Roma e degli Internazionali d’Italia, la cui finale maschile è in calendario domenica 17 maggio. “Io mi auguro che la Lega sappia valutare le contestualità, tenendo conto che il Foro Italico è organizzato in modo tale da poter sopportare questo carico, ma io credo che avrebbe un senso evitare un sovraccarico“, ha aggiunto. Nelle intenzioni della Lega c’è l’idea di far giocare la stracittadina romana domenica alle 12.30, per evitare una sovrapposizione con la finale del torneo di tennis prevista alle 17.