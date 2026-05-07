Abodi sul calcio italiano: “Le riforme devono essere fatte davvero”

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi ha parlato a Senigallia nell’ambito di un incontro pubblico.

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi ha parlato a Senigallia nell’ambito di un incontro pubblico. Diversi gli argomenti affrontati, ovviamente tema centrale la nuova rivoluzione che sta affrontando il calcio italiano.

Abodi sul calcio italiano

Queste le sue parole riportate da Alfredo Pedullà: “A me interessa che le riforme vengano fatte davvero, perché sono necessarie al rilancio del sistema calcistico italiano. In questo contesto non importa la percentuale di consenso con cui si viene eletti. Io ho a cuore il miglioramento del sistema e, per ottenerlo, in alcuni momenti c’è bisogno di quella discontinuità che oggi non vedo. Si applicheranno le norme federali ma verranno inviati anche suggerimenti per rendere gli indicatori economici più efficaci”.

Derby e Internazionali d’Italia, le parole di Abodi