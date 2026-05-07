Europa e Conference League, definite le 4 finaliste

Sono state definite finaliste dell’Europa League e della Conference League. Ecco quali saranno le 4 squadre a contendersi i due trofei.

Doppio ribaltone in Europa League, dopo i risultati dell’andata, Aston Villa e Friburgo hanno ottenuto l’accesso alla finale eliminando Nottingham Forest e Sporting Braga. I Villans dopo la sconfitta di misura dell’andata, 1-0 con gol di Wood, hanno vinto per 4-0 contro i connazionali con le reti di Watkins, Buendia e McGinn(doppietta). Il Friburgo, invece dopo il ko 2-1 in portogallo ha vinto 3-1 in casa contro lo Sporting Braga. Ospiti in 10 dopo 6 minuti. Poi i gol di Kubler(doppietta) e Manzambi hanno chiuso il match. Inutile il gol di Victor al 79′. In Conference League, invece nessuna sorpresa. Crystal Palace e Rayo Vallecano, infatti, hanno vinto ancora, contro Shakhtar Donetsk e Strasburgo, confermando la loro presenza in finale.

Europa League, Aston Villa-Friburgo è la finale

Dopo aver eliminato nettamente il Bologna, l’Aston Villa di Unai Emery accede alla finale di Europa League. Vittoria, netta e senza appello contro il Nottingham Forest. Milenkovic e compagni all’andata avevano vinto 1-0 con rete su rigore di Wood nel finale. Stasera non c’è stata però partita. Dopo una mezz’ora senza gol, infatti, al 36′ Watkins ha sbloccato la gara. Al 58′, ingenuità di Milenkovic e rigore per l’Aston Villa che raddoppia con Buendia. Nel finale è poi il solito McGinn, doppietta, a regalare a Emery l’accesso alla finale del 20/05 ad Istanbul.

Istanbul dove andrà anche il Friburgo, capace di ribaltare il 2-1 subito in Portogallo dallo Sporting Braga. Suicidio sportivo degli ospiti che restano in 10 dopo appena 6 minuti. Dorgeles dopo aver segnato il 2-1 all’andata viene infatti subito espulso. Al 19′ è già 1-0 Kubler sigla il gol del vantaggio. 2-0 già nel finale di primo tempo con la rete di Manzambi. Al 72′ è poi ancora Kubler a mettere la parola fine sul match. Inutile al fine della qualificazione la rete di Victor per il definitivo 3-1, nel finale infatti non cambia più nulla.

Conference League, è ancora Inghilterra vs Spagna

Dopo la finale dell’anno scorso tra Chelsea e Real Betis è ancora Inghilterra vs Spagna nella finale di Conference League, saranno infatti il Crystal Palace, che ai quarti aveva eliminato la Fiorentina e il sorprendente Rayo Vallecano a giocarsi il 27 maggio alla Red Bull Arena di Lipsia l’ultimo atto della 5^ edizione della Conference League.

Dopo aver vinto 1-3 all’andata il Crystal Palace vince anche a Selhurst Park contro lo Shakhtar Donetsk. Vantaggio inglese dopo 25 minuti con l’autorete di Pedro Henrique. Pari ospite al 34′ con il gol di Eguinaldo. Nella ripresa è poi il mattatore della doppia sfida contro la Fiorentina, Ismaila Sarr a siglare il gol del definitivo 2-1. Prima storica finale europea per il Crystal Palace.

Non riesce questa volta allo Strasburgo la rimonta dopo quanto fatto contro il Mainz, 2-0 in Germania e 4-0 in Francia. Il Rayo Vallecano, non solo non perde ma vince anche 0-1 e centra così una storica finale europea. Come all’andata è Alemao a segnare il gol che vale la vittoria. Al 94′ lo Strasburgo spreca poi il rigore del possibile 1-1 con Enciso, parato da Batalla.