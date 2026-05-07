Real Madrid, rissa Valverde-Tchouaméni: l’urguaiano spiega l’accaduto sui social

Con una storia su Instagram, Federico Valverde, ha voluto chiarire quanto accaduto nelle ultime 24 ore con il compagno di squadra Aurélien Tchouaméni.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, nella giornata di oggi si è accesa una rissa tra Valverde e Tchouameni, la seconda in due giorni e che avrebbe portato Valverde in ospedale. Il centrocampista sarebbe stato trasportato in ospedale in sedia a rotelle e in stato confusionale. Per qualche instante avrebbe anche perso la memoria, come riportato da Edu Aguirre. Anche nella giornata di mercoledì i due si sono scontrati durante l’allenamento a Valdebebas. Questa seconda lite ha innescato l’ira del club e ha richiesto l’intervento urgente della società, che sta valutando dei provvedimenti disciplinari, e una riunione con tutto il gruppo squadra. In serata Federico Valverde ha pubblicato una storia su Instagram per chiarire il doppio accaduto.

La storia di Valverde

Ecco quanto scritto dal centrocampista uruguaiano: “Ieri ho avuto una lite con un compagno di squadra dopo uno scontro di gioco avvenuto in allenamento dove la stanchezza e la frustrazione hanno poi ingigantito tutto.

In uno spogliatoio normale queste cose possono accadere e si risolvono tra di noi senza che nulla esca fuori. Ovviamente c’è sempre qualcuno che cerca la notizia, ancora di più in una stagione nella quale il Real Madrid non ha vinto e tutto viene esaltato.

Oggi abbiamo avuto un nuovo scontro. Nella discussione sono accidentalmente finito con la testa contro un tavolo procurandomi un taglio che ha richiesto un controllo in ospedale.

In nessun momento il mio compagno di squadra mi ha colpito e neanche io ho colpito lui, anche se lo so che per voi è difficile da credere. Per voi è più facile pensare che quello che è capitato sia stato intenzionale ma non è così.

La rabbia e la frustrazione che mi assale a me e ai miei compagni, sfiniti da una lunga stagione ci ha portato a discutere tra di noi e a me a discutere con un mio compagno di squadra“.

Valverde chiede scusa al Real Madrid

Il centrocampista conclude poi così: “Mi dispiace, mi dispiace dal profondo del mio cuore perché mi fa male la situazione, mi fa male il momento in cui è accaduto. Il Real Madrid è una delle cose più importanti della mia vita e non posso esserne estraneo. Quanto accaduto è dovuto ad un accumulo di cose che finiscono in una lotta inutile che sporca la mia immagine, lasciando il beneficio del dubbio e la possibilità di inventare e diffamare, aggiungendo condimento a quello che è stato un incidente. L’attrito che può esserci fuori dal campo, dentro cessa di esistere e se devo difenderlo all’interno dello stadio sarò il primo.

Non mi sarei mai pronunciato fino alla fine della stagione, siamo stati eliminati dalla Champions League e per questo ho tanta rabbia e risentimento. Abbiamo perso per un altro anno e non volevo fare post sui social media quando l’unica mia immagine che doveva apparire era quella sul campo di gioco e sento di aver fatto così. Ecco perché io sono quello più dispiaciuto, addolorato e triste di passare in questa situazione che mi impedisce di giocare la prossima partita per alcune decisioni mediche. Mi sono sempre assunto le mie colpe e anche in questo caso sarò in grado di farlo. Io sono a disposizione del club e collaborerò, qualsiasi sia la decisione che prenderà la società“.