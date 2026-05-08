Lukaku, parla l’agente: “Tornerà all’Anderlecht, ma non ora”

Romelu Lukaku ha ripreso l’attività atletica presso il centro sportivo di Castel Volturno, sebbene la sua permanenza al Napoli sia prossima alla conclusione. Federico Pastorello, agente del calciatore, ha escluso un rientro immediato in patria.
Romelu Lukaku ha ripreso l’attività atletica presso il centro sportivo di Castel Volturno, sebbene la sua permanenza al Napoli sia prossima alla conclusione. Federico Pastorello, agente del calciatore, ha escluso un rientro immediato in patria.
Lukaku, parla l’agente: le sue parole
In un’intervista a Dazn in Belgio, Pastorello ha dichiarato: “Ritorno all’Anderlecht? Io credo che tornerà al 100% un giorno”. Pastorello ha poi proseguito analizzando il momento della punta: “Per me Romelu è un attaccante fantastico anche se questa stagione è stata dura per lui. Ha una grande energia, sono convinto che disputerà un grande Mondiale e che lo rivedremo al suo massimo livello la prossima stagione. E ovviamente quando parliamo di massimo livello, parliamo dei migliori club del mondo nei migliori campionati del mondo, quindi non vedo un ritorno immediato in Belgio”.
Il futuro dell’attaccante è legato alla partecipazione al prossimo Mondiale. L’allenatore Rudi Garcia richiede certezze sulle sue condizioni fisiche, mentre il commissario tecnico della nazionale belga auspica che il giocatore scenda in campo in almeno un incontro ufficiale prima di formalizzare la convocazione.