L’Italia si aggrappa a Fabiano Cappelli nel Main Event EPT Montecarlo 2026. Al termine del Day 3, infatti, sarà soltanto il player azzurro a rappresentare il tricolore al Day 4 del torneo più prestigioso del poker europeo, in una corsa sempre più intensa verso il final table e il ricchissimo montepremi da oltre 4,9 milioni di euro.

Fabiano Cappelli ha chiuso la terza giornata con uno stack di 457mila fiches, che gli vale attualmente la 27ª posizione nel chip count generale. Una situazione non semplice, considerando la distanza dai leader del torneo, ma ancora ampiamente aperta in vista della fase decisiva dell’EPT Montecarlo 2026.

Si fermano invece diversi protagonisti italiani che erano riusciti a raggiungere la zona premi. Tra i migliori eliminati troviamo Alan Ferraro, Renzo Pedrotti e Daniele Sunzeri, usciti oltre la 60ª posizione con un premio da 13.950 euro.

Più indietro chiudono Claudio Di Giacomo e Claudio Colavita, entrambi premiati con 12.150 euro, mentre Riccardo Trevisani ed Elia Salerno portano a casa un cash da 10.600 euro. Completa la lista degli italiani a premio Enrico Camosci, 128° classificato per 9.200 euro.

Davanti a tutti, invece, vola Thomas Eychenne. Il francese domina il chip count alla vigilia del Day 4 grazie a uno stack impressionante da 1.846.000 fiches, equivalenti a oltre 150 big blind.

EPT MONTECARLO – Day 4 – Main Event

Dal suo debutto, l’European Poker Tour ha trasformato Monte Carlo in una delle capitali del poker internazionale. L’edizione 2026 segna il 21° anniversario, confermando il torneo come una tappa imprescindibile per professionisti e appassionati.

Sedersi ai tavoli dell’EPT significa sfidare i migliori giocatori al mondo e mettere alla prova strategia, sangue freddo e talento.

La magia della Salle des Étoiles

Cuore pulsante dell’evento è la prestigiosa Salle des Étoiles, una location simbolo del lusso della Costa Azzurra. Qui si incrociano storie, sogni e grandi vincite, in un’atmosfera unica che rende ogni mano indimenticabile.

Monte Carlo: poker, lusso e sogno

Partecipare all’European Poker Tour Monte Carlo 2026 significa vivere un’esperienza totale tra poker di altissimo livello e il fascino della Costa Azzurra. Che tu sia un professionista o un appassionato, l’obiettivo è uno solo: entrare nella storia dell’EPT.

Un’occasione da non perdere

Tra premi milionari, sfide epiche e un contesto esclusivo, l’EPT Monte-Carlo 2026 è molto più di un torneo: è un’esperienza unica nel suo genere.