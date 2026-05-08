Fabregas si sfoga: “La gara alle 12.30 non mi piace”. E svela il motivo

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domenica contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole.

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domenica contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole, con il tecnico spagnolo che ha affrontato diversi argomenti.

Fabregas: “La gara alle 12.30 non mi piace”

Così Fabregas, questo un estratto delle sue dichiarazioni riportate sul proprio sito da Alfredo Pedullà: “Se sentiamo il clima pre mondiale? Si respirava di più il mese scorso durante la sosta, più i ragazzi fanno bene qui, più chance avranno di essere convocati. Jean Butez è rimasto un po’ deluso di non essere stato chiamato la volta scorsa. Van der Brempt era nelle pre-convocazioni, Baturina è andato, ma adesso sono concentrati sul finale di stagione con il Como.

La partita con il Verona? La gara delle 12:30 non mi piace tanto. Tre ore prima si mangia. Quando si gioca alle 15 si fa attivazione la mattina, i giocatori fanno stretching, mobilità, due contro due e dopo si mangia e si riposa. Perrone a disposizione? Sì, si è rotto il naso contro il Napoli, si è allenato con la maschera ieri. Si sente bene, ma sicuramente può giocare. Dovrà essere operato dopo”.

Como, Ludi su Fabregas e Perrone