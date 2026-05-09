ESCLUSIVA SI Atalanta-Palladino: futuro sempre più lontano dai nerazzurri

Il calciomercato è in continua evoluzione, specialmente quando si tratta di panchine. Il nome di Raffaele Palladino è da tempo al centro di un fitto intreccio di voci, ma nelle ultime ore lo scenario che lo accostava alla permanenza all’Atalanta sembra aver subito una brusca frenata.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il feeling tra il tecnico campano e la Dea è ai minimi storici: “Palladino-Atalanta: rapporto in ribasso, un incontro oltre un mese fa senza accordo economico e la delusione del club per gli ultimi risultati. Indiscrezioni di settimane fa confermate”.

Palladino-Atalanta: addio a fine stagione?

Il binomio, che sembrava quasi perfetto, si è scontrato con una realtà più complessa, soprattutto per un calo di risultati nelle ultime settimane. Diversi i fattori chiave che hanno raffreddato la pista del tecnico campano arrivato a Bergamo al posto dell’esonerato Juric. La flessione del nel finale di stagione ha pesato: sempre più dubbi da parte della dirigenza bergamasca sulla solidità del progetto tecnico a lungo termine quando mancano tre giornate al termine del campionato. In più dopo l’incontro avvenuto ormai più di trenta giorni fa ha evidenziato le distanze economiche tra le richieste dell’entourage e l’offerta della Dea.

#Palladino–#Atalanta: rapporto in ribasso, un incontro oltre un mese fa senza accordo economico e la delusione del club per gli ultimi risultati. Indiscrezioni di settimane fa confermate 👇 https://t.co/QjFN2hIEye — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 9, 2026

Quello che inizialmente sembrava un semplice rallentamento sul prolungamento di contratto è diventato una realtà che si è consolidato nelle ultime settimane, confermando le voci che già circolavano. Il futuro di Palladino resta un rebus, con altre piazze ambiziose pronte a inserirsi, consci che a Bergamo, per ora, il semaforo è diventato rosso.