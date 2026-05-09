Rivoluzione Milan? D’Amico nel mirino per il post-Tare. Atalanta, Giuntoli in pole come Ds

Milan al lavoro in vista della prossima stagione: domani sera il Diavolo sfiderà l’Atalanta, un match cruciale sia per la Champions sia in chiave mercato con possibili ribaltoni dal punto di vista dirigenziale.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’ambiente milanista è in pieno fermento per quello che si preannuncia come un radicale ribaltone societario e tecnico. Giorgio Furlani è tornato alla carica per Tony D’Amico: l’attuale dirigente dell’Atalanta è l’obiettivo numero uno per il ruolo di direttore sportivo, un profilo già cercato in passato prima della virata su Igli Tare.

Milan, D’Amico per Tare? Giuntoli sarà il nuovo Ds dell’Atalanta

Il valzer dei dirigenti non si ferma a Milano. Sempre stando alle indiscrezioni della testata, l’Atalanta non vuole farsi trovare impreparata al possibile addio di D’Amico e avrebbe già individuato il sostituto ideale: Cristiano Giuntoli. L’ex architetto dello scudetto del Napoli, dopo l’esperienza alla Juventus, rappresenta il nome forte per garantire continuità al progetto bergamasco. Per il “Diavolo”, si prospetta dunque l’ennesima estate all’insegna della ricostruzione totale.

E Allegri?

L’idea della dirigenza, secondo il quotidiano romano, sarebbe quella di affidare la squadra a Vincenzo Italiano dopo il biennio a Bologna: una manovra che segnerebbe l’addio di Massimiliano Allegri nonostante un contratto blindato fino al 2027 (con opzione al 2028) con il tecnico livornese da tempo nel mirino come Ct dell’Italia. Nonostante le recenti voci, l’allenatore del Milan, alla vigilia del match contro l’Atalanta ha dichiarato sul proprio futuro: “In questo momento qui la cosa più importante è il Milan: nelle prossime partite e nel prossimo anno. Abbiamo lavorato 10 mesi con grande attenzione e dedizione: dobbiamo avere rispetto di tutte le persone che si mettono a disposizione nostra per farci rendere al meglio. Ad altro non ho pensato perché il mio obiettivo è rimanere al Milan il più a lungo possibile“.