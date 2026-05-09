Torneo Apertura, iniziano le finali in diretta su SI

Al via questa sera la fase finale del Torneo Apertura. Boca Juniors, River Plate ma non solo. Il meglio del calcio argentino in diretta su Sportitalia e SoloCalcio.

Sarà il Clasico di Cordoba tra Talleres e Belgrano a dare il via alle danze degli ottavi di finale del Torneo Apertura su Sportitalia. Alle 21.30 il match sarà trasmesso su SoloCalcio. A 0.00 sul canale 60 DTT sarà poi il turno del Boca Juniors, che alla Bombonera affronterà l’Huracan. Domani poi alle 22.00 la gara tra Estudiantes e Racing Club, sempre su SoloCalcio. A 0.00 invece nuovamente sul canale 60 DTT, River Plate-San Lorenzo. Le altre quattro gare che chiuderanno il programma sono, Argentinos Jrs-Lanus, Independiente Rivadavia-Union, Rosario Central-Independiente e Velez-Gimnasia La Plata.

Le gare del sabato su SoloCalcio e Sportitalia

Due i match che apriranno il weekend del calcio argentino su Sportitalia. Si parte alle 21.30 su SoloCalcio con l’attesissimo Clasico di Cordoba tra il Talleres e il Belgrano. Un match che si disputerà al Mario Kempes, in casa della T. Si affrontano due allenatori di due generazioni diverse, ma con un comune obiettivo, vincere e accedere ai quarti. Da una parte la tenacia di Tevez, dall’altra, l’astuzia del ‘ruso’ Zielinski: la sfida si preannuncia spettacolare.

In diretta sul canale 60 DTT, poi a 0.00 la gara tra il Boca Juniors, che ha chiuso al 2^ posto il Gruppo A e l’Huracan, settimo nel Gruppo B. In settimana gli Xeneizes sono caduti 1-0 in Copa Libertadores in casa del Barcelona. Un pesante ko sotto un diluvio pazzesco. Il secondo consecutivo in Libertadores. Gara terminata in 10 vs 10. Con il Boca che dopo oltre due anni ha dovuto far scendere in campo il terzo portiere Garcia, visto l’infortunio di Brey. Un ko già rientrato con Brey convocato per la gara di questa notte. La voglia quindi è ora quella di riscattarsi per volare ai quarti.

Le gare della domenica su SoloCalcio e Sportitalia

Ad inaugurare le danze nella domenica del calcio argentino ci sarà la gara tra Estudiantes e Racing Club. Gara che si preannuncia combattutissima, tra il Pincha in gran forma e il Racing in evidente stato di crisi. L’Academia punta tutto su questa gara, anche per affrontare i prossimi turni di Copa Sudamericana, dopo le ultime clamorose debacle. Il Racing ha infatti perso 2-1 contro il Botafogo nell’ultima giornata e si trova ora terzo nel proprio girone. L’Estudiantes invece è secondo nel proprio gruppo di Copa Libertadores e in patria si presenta come una delle favorite alla vittoria del Torneo Apertura, dopo aver vinto il Clausura e chiuso al primo posto il Gruppo A a +1 sul Boca Juniors.

A 0.00, nella notte tra Domenica e Lunedì, scenderà poi in campo il River Plate, avversario il San Lorenzo. Gara che si disputerà al Mas Monumental e che sarà trasmessa sul canale 60 DTT. Fino a qualche settimana fa sarebbe stata una gara quasi scontata dopo il ko del River Plate nel Superclasico, qualcosa è però cambiato. La squadra di Coudet cerca ora risposte dopo le ultime prestazioni sotto la sufficienza e gli altalenanti risultati che ancora non hanno dato identità alla squadra. Per il San Lorenzo l’appetito vien mangiando, dopo aver faticato per entrare nelle prime otto del Gruppo B ora la voglia è quella di provare a sognare.

Torneo Apertura, le altre 4 gare degli ottavi di finale

In programma altri 4 match per determinare poi il quadro dei quarti di finale. Questa notte alle 2.30 l’Argentinos Juniors ospiterà al Maradona il Lanus. Alla stessa ora si affronteranno Independiente Rivadavia e Union. Domani sera poi alle 20.00 sarà il turno del Rosario Central di Di Maria contro l’Independiente in una gara interessantissima. A chiudere poi il programma degli ottavi di finale il match tra Velez Sarsfield e Gimnasia La Plata alle 2.30 nella notte tra Domenica e Lunedì. Tutte le gare in caso di parità andranno ai supplementari, due tempi da 15 minuti e in caso di ulteriore parità ai tiri di rigore.