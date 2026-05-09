Il Via del Mare di Lecce ospita una sfida cruciale questa sera tra i salentini di Di Francesco e la Juventus di Spalletti, che cerca il doveroso riscatto dopo l’incredibile pareggio di domenica scorsa contro l’Hellas Verona. Le due diverse situazioni di classifica recitano così: 32 punti per i padroni di casa, +4 sulla Cremonese terz’ultima (ma sulla carta avvantaggiata in questa giornata, visto che affronterà il Pisa), e dunque con una ghiotta occasione di allungare ancora. Thuram e compagni però non possono permettersi altri passi falsi, dopo che la Roma quinta è distante un solo punto.

Una giornata che può cambiare ancora l’ordine di classifica, ma d’altronde a 9 punti dal gong finale ci si giocano ancora gli ultimi posti europei. I bianconeri devono compiere il loro dovere e poi sperare in Parma e Atalanta domani, impegnate contro Roma e Milan.

All’andata, l’incontro dell’Allianz Stadium terminò 1-1: Banda a segno nel primo tempo, approfittando di una disattenzione difensiva della Juventus. Rispose McKennie nella ripresa, con il rigore finale calciato malissimo da David.

Live Lecce – Juventus, le formazioni ufficiali

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira.

La curiosità è che, per celebrare la giornata della Festa della mamma di domani – domenica 10 maggio 2026 -, i giocatori del Lecce indosseranno i nomi delle proprie mamme.

Dunque, l’11 iniziale sarà composto come segue: Rita; Helena, Claudia, Melanie, Antonella; Valerie, Selvete; Veronica, Ina, Susan; Amal.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.