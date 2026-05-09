Lecce-Juventus, basta Vlahovic a Spalletti: terzo posto provvisorio

E’ un gol di Dusan Vlahovic dopo 10 secondi, il più veloce della storia della Juventus, a regalare i 3 punti ai bianconeri contro il Lecce di Di Francesco.

Il Via del Mare di Lecce ospita una sfida cruciale tra i salentini di Di Francesco e la Juventus di Spalletti, che cerca il doveroso riscatto dopo l’incredibile pareggio di domenica scorsa contro l’Hellas Verona. Le due diverse situazioni di classifica recitano così: 32 punti per i padroni di casa, +4 sulla Cremonese terz’ultima (ma sulla carta avvantaggiata in questa giornata, visto che affronterà il Pisa), e dunque con una ghiotta occasione di allungare ancora. Juventus in partenza, quarta a 65 punti. Gara decisa dalla rete di Dusan Vlahovic dopo 10 secondi dall’inizio del match.

Vlahovic la sblocca dopo 10 secondi

Partenza incredibile della Juventus direttamente da calcio d’avvio: controllo di Vlahovic servito da Cambiaso e palla sotto la traversa per lo 0-1 immediato! Meno di 5′ e già due occasioni clamorose, questa volta per il raddoppio bianconero. Locatelli serve Conceicao, autore del tiro pericoloso che sbatte sulla traversa. Sulla ribattuta conclusione sbilenca, ma deviata, di Yildiz che finisce in calcio d’angolo. Un minuto ed è ancora Falcone a dire di no a Vlahovic.

Al 41′ clamorosa occasione divorata da Vlahovic, che poteva servire Conceicao subito o prendere per lo meno lo specchio della porta. Il tutto nasce dall’indecisione di Tiago Gabriel, da cui la palla passa sui piedi del serbo che, anche un pò egoisticamente, decide di andare da solo ma fallisce l’occasione, spedendo col piatto alto sopra la traversa.

Due gol annullati finisce 0-1 Juventus

3 minuti a la Juventus fa 0-2. Ma il gol viene annullato. Aveva segnato Vlahovic la sua doppietta personale, ma Colombo grazie al VAR ravvisa l’iniziale posizione di fuorigioco della punta al momento della conclusione di Yildiz. Il serbo aveva prima sbattuto su Falcone, poi sulla ribattuta lo aveva spiazzato con un preciso sinistro all’angolino.

Al 59′ altra rete annullata alla Juventus dal VAR. Ancora fuorigioco ravvisato, questa volta dopo la revisione di Colombo a bordocampo. Aveva segnato Kalulu su cross preciso di Cambiaso. Il francese era rimasto in zona offensiva per l’attacco dei suoi. Al 77′. Clamorosa occasione sprecata da N’dri, appena entrato, che a tu per tu con Di Gregorio spedisce la conclusione a lato. Era sfuggito alla marcatura di Kelly. Finisce così 0-1 per la Juventus.