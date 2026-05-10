Como, tre punti pesantissimi a Verona: sarà Europa! E il sogno Champions continua

Il Como non molla la presa Champions: i lariani ottengono tre punti importantissimi nel lunch match di Serie A. Decisiva la rete del greco Douvikas. A fine gara festeggiamenti perché per la prima volta nella sua storia il Como raggiunge la qualificazione a una competizione europea.

Dopo un primo tempo abbastanza noioso, in cui il Verona non ha disdegnato a provarci in fase offensiva, la rete dei lariani è arrivata al minuto 71′. Douvikas prende posizione su Edmundsson e trafigge Montipò all’angolino di controbalzo dopo un bel servizio di Kempf. Nella prima frazione è stata la squadra di Sammarco ad avere le chances migliori con Suslov e Valentini.

Il racconto

Tre punti pesantissimi per la formazione di Fabregas, altro pomeriggio amaro per il Verona già retrocesso. Con quest’acuto il Como sale a quota 65 punti, provvisoriamente a due lunghezze dal Milan quarto e a tre dalla Juventus. Il macigno lariano è consistente perché per la prima volta nella sua storia il Como raggiunge aritmeticamente la qualificazione a una competizione europea.

Resta da capire qualche sarà la competizione europea, visto che il Como resta in lotta per il sogno Champions. Un sogno difficile da raggiungere, ma non impossibile. A due giornate dalla fine, i conti sono ancora tutti da stabilire.