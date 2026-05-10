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Como, tre punti pesantissimi a Verona: sarà Europa! E il sogno Champions continua

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Il Como non molla la presa Champions: i lariani ottengono tre punti importantissimi nel lunch match di Serie A. Decisiva la rete del greco Douvikas. A fine gara festeggiamenti perché per la prima volta nella sua storia il Como raggiunge la qualificazione a una competizione europea. 

Dopo un primo tempo abbastanza noioso, in cui il Verona non ha disdegnato a provarci in fase offensiva, la rete dei lariani è arrivata al minuto 71′. Douvikas prende posizione su Edmundsson e trafigge Montipò all’angolino di controbalzo dopo un bel servizio di Kempf. Nella prima frazione è stata la squadra di Sammarco ad avere le chances migliori con Suslov e Valentini.

L’esultanza di Cesc Fabregas, allenatore del Como
L’allenatore del Como Cesc Fabregas (Fonte immagini YouTube)

Il racconto

Tre punti pesantissimi per la formazione di Fabregas, altro pomeriggio amaro per il Verona già retrocesso. Con quest’acuto il Como sale a quota 65 punti, provvisoriamente a due lunghezze dal Milan quarto e a tre dalla Juventus. Il macigno lariano è consistente perché per la prima volta nella sua storia il Como raggiunge aritmeticamente la qualificazione a una competizione europea.

Resta da capire qualche sarà la competizione europea, visto che il Como resta in lotta per il sogno Champions. Un sogno difficile da raggiungere, ma non impossibile. A due giornate dalla fine, i conti sono ancora tutti da stabilire.

 

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