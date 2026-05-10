Al Camp Nou di Barcellona l’appuntamento live dalle 21 tra i blaugrana e il Real Madrid è assolutamente da non perdere. L’ultimo Clàsico della stagione può consegnare il titolo al Barcellona, ad un passo dal back-to-back in campionato dopo il trionfo dell’anno scorso. Ma l’importanza di questa partita è anche storica, dato che per la prima volta nella storia de La Liga il confronto tra le due rivali potrebbe chiudere la corsa al campionato. Se non sarà oggi Flick dovrà aspettare una settimana, considerando gli 11 punti di distacco sul Madrid a 12 punti disponibili dalla fine della stagione. Il match sarà trasmesso in chiaro su Rete 4.

Lo spogliatoio del Real, invece, continua a essere una polveriera e le notizie degli ultimi giorni sulle liti tra Valverde e Tchouameni sono ormai note, benché l’uruguagio le abbia dovute smentire. La sfida di stasera assume un ulteriore significato in quanto dopo ben 1148 giorni il Barcellona ospiterà i rivali al Camp Nou: l’ultima volta risaliva al 19 marzo 2023. Xavi Hernandez sedeva sulla panchina e il match-winner fu Franck Kessiè.

Le probabili formazioni di Barcellona – Real Madrid

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martin, Joao Cancelo; Gavi, Pedri, Rashford, Dani Olmo, Fermin Lopez; Lewandowski.

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Mastantuono, Tchouaméni, Thiago Pitarch, Brahim Diaz; Bellingham, Vinicius. Allenatore: Alvaro Arbeloa