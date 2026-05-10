Settimana scorsa lo scudetto dell’Inter festeggiato tra le mura amiche, questa sera live dalle ore 20,45 la San Siro rossonera cerca di spingere il Milan alla vittoria contro l’Atalanta. Allegri non può più sbagliare: l’ultimo gol risale a 3 settimane fa, quello di Rabiot a Verona, mentre nelle ultime due partite il Diavolo ha pareggiato contro la Juventus e perso a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Mettendo a serio rischio la qualificazione in Champions, obiettivo stagionale.

Nella rifinitura, invece, Allegri ha perso Christian Pulisic per un problema al gluteo. L’americano avrebbe dovuto affiancare Santiago Gimenez in attacco, come accaduto ad inizio stagione, ma s’è fermato e non prenderà parte alla partita. Spazio a Leao dunque, ancora una volta alla ricerca della rete che manca dal 1° marzo 2026 nella trasferta di Cremona.

All’andata finì 1-1 il match della New Balance Arena: a Ricci rispose Lookman, ancora a Bergamo, prima di approdare a gennaio in Spagna all’Atletico Madrid.

Le ultime live sulle probabili formazioni di Milan – Atalanta

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Leao.

In occasione dell’odierna Festa della Mamma i titolari del Diavolo scenderanno in campo vestendo i nomi delle proprie mamme.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic