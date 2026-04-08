Milan, Pulisic 2026 da incubo: nessun gol e ora l’ex lo accusa

Il 2026 di Christian Pulisic è stato sin qui infernale l’attaccante statunitense non è infatti ancora riuscito a sbloccarsi nel nuovo anno e ora arrivano anche le accuse della ex compagna.

I primi mesi del 2026 hanno visto l’eclissi sportiva di Christian Pulisic, l’attaccante statunitense del Milan è infatti a secco da 758 minuti, 713 nel nuovo anno. 45 gli ultimi del 2025, con l’ultima rete siglata al 1′ di recupero della gara interna vinta 3-0 contro l’Hellas Verona il 28/12/2025. Da quel giorno non si è più rivisto l’attaccante che tra flirt attribuitigli poi smentiti e problemi fisici non è più riuscito ad incidere e questo ha impattato sulla stagione del Milan. Ora l’attaccante è stato accusato di infedeltà anche dall’ex compagna. La rinascita di Pulisic è quindi elemento fondamentale in questo finale di stagione per permettere al Milan di lottare per lo scudetto e centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Pulisic, l’accusa dell’ex

L’attaccante del Milan, Pulisic sarebbe presente su un’app di incontri per vip e come spesso accade, quando le prestazioni in campo iniziano a scendere di livello, si alza il volume delle critiche e del chiacchiericcio social soprattuto negli Usa. Anche dopo le ultime prestazioni negative anche con la nazionale. Nel caso di Pulisic è stata l’ex fidanzata a buttare ulteriore benzina sul fuoco. Alexa Melton ha ufficializzato la rottura con il capitano degli Usa e, inoltre, ha anche confermato le voci che nelle ultime ore stavano rimbalzando con insistenza sui social: Pulisic sarebbe su Raya, una app di incontri come tante ma solo per vip. L’ex compagna ha scritto così: “C’era già prima che tra noi finisse… Quanti like per postare il suo profilo?“.

Il profilo del calciatore sembrerebbe essere però un profilo vecchio, precedente all’inizio della loro relazione. Sui social ha iniziato a circolare la foto del profilo stesso dello statunitense anche se sembrerebbe essere vecchio: affianco al suo nome risulta avere infatti 25 anni, mentre invece oggi ne ha due in più. Dunque è possibile che il profilo risalga a prima dell’inizio della relazione con Alexa, partita la scorsa estate. A fine 2025 Pulisic era finito al centro dei gossip per un presunto flirt con l’attrice americana Sydney Sweeney, poi smentito dallo stesso calciatore.

Il calo con il Milan

13 gare senza gol, 758 senza esultare, 713 in questo 2026. Un Annus horribilis per ora quello di Christian Pulisic, l’americano da sempre decisivo negli equilibri in casa Milan aveva iniziato fortissimo la stagione. 11 presenze 8 gol nel 2025 in Campionato. 15 e 10 gol se contiamo anche le altre due competizioni, Supercoppa e Coppa Italia. I primi mesi del 2026 hanno visto però eclissarsi completamente l’ex Chelsea. 13 presenze in campionato e 0 gol. Rendimento completamente opposto e risultati rossoneri che sono inevitabilmente peggiorati. 8 vittorie per il Milan due senza l’americano. 4 pareggi e 3 sconfitte, le ultime con Parma, Lazio e Napoli.